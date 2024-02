Estudiantes es más; Gimnasia confía en la fuerza de su localía

Teniendo claro que el deporte más lindo que se ha inventado es capaz de reírse a carcajadas de los análisis previos, y de sorprender con desarrollos y resultados que antes pudieran catalogarse como poco probables, se esboza este diagnóstico sobre la actualidad de “Triperos” y de “Pinchas”.

Llegan desparejos: Hoy Estudiantes es más equipo. Lo avala un funcionamiento convincente que ha incorporado a la ambición como virtud permanente. Jugando en el máximo de sus posibilidades o bajando el nivel (así le ocurrió durante todo el segundo tiempo en el empate frente a San Lorenzo), la criatura que ya tiene el molde de su entrenador, siempre es bravo y peligroso.

Gimnasia, en cambio, todavía no definió su perfil. Si bien pareciera haber encontrado, casi en su totalidad, la formación base, su comportamiento oscila, de forma tan drástica como peligrosa, de una localía exigente para cualquiera, a una postura más dócil en condición de visitante.

Pablo De Blasis, por sensatez y atención permanente sobre el rumbo del juego, es el estratega tripero

Es altamente probable que las visiones y los estilos bien diferenciados de Eduardo Domínguez y de Leonardo Madelón tengan fuerte influencia sobre los rendimientos de sus respectivos equipos.

El hombre de barba que elige vestirse de negro exige, pregona y transmite una intensidad en la búsqueda del gol que le ha deparado la construcción de una manera de jugar celebrada por los hinchas albirrojos. Madelón, respetado y muy valorado en el ambiente donde se desempeña por la manera de conducir los planteles que ha tenido a su cargo, suele caminar con la cautela como compañera. Sereno, siempre reflexivo y consciente de la coyuntura que transita cotidianamente, el entrenador de 61 años prefiere buscar los objetivos sin realizar apuestas riesgosas.

Pablo De Blasis.- Es un hombre y, sin embargo, le siguen diciendo “Pablito”. De blasis, hincha y referente, volvió a su club aceptando el desafío de jugar para hacer felices a los de la tribuna

Su historia en Gimnasia está marcada a fuego por dos salvaciones del descenso que significaron mucho para el historia del club, pero ahora convive con la exigencia popular de ver en cancha a un Gimnasia enfocado en objetivos más encumbrados.

SABE PERFECTAMENTE QUE EN SU CASA TIENE PROHIBIDO SER TÍMIDO

El domingo serán los cánticos y los gritos de la multitud los que le recordarán al dueño de casa las obligaciones que no podrá soslayar. El pueblo mens sana desea y espera que el Lobo gane y eso podrá darse o no.; pero exigirá todo lo que le faltó al equipo la fecha anterior en la caída ante Central. Lo que se observó en Rosario fue una versión desabrida e inconsistente que sus hinchas no perdonarán.

Lo declarado por Leonardo Morales, alguien que supo edificar desde muy abajo una imagen que le hace bien al plantel, fue lo mismo que advirtió cualquier televidente. No hay motivo que justifique la falta de convicción que infectó el rendimiento general. Una cosa es verse superado por un rival superior (vale agregar que el último campeón argentino no tuvo una gran actuación) y otra, muy diferente, defender con gruesas desatenciones e ir hacia adelante desnudos de confianza.

El video de la reciente derrota le recordará a Gimnasia todo lo que no puede repetir en tres días.

Potenciar el desequilibrio de Matías Abaldo y de Benjamín Domínguez por las bandas, renovarle la confianza a Ivo Mammini y no dejar tan solo en el armado a De Blasis, serán acciones que lo ayudarán para volver a ser el que fue en la parte final de la remontada ante Huracán.

Exactamente así, con inconfundible “hambre de triunfo” lo querrá ver cada hinchaque ya está tenso por la pulseada que se acerca.

Enzo Pérez.- Justo hoy cumple 38 años. Enzo, el que creció tanto hasta completar los requisitos de un genuino líder del mediocampo, es pieza esencial en este buen León

MANTENER O RETOCAR EL ATAQUE, ÚNICA DUDA PARA EL DT VISITANTE

Estudiantes, mediante el buen desempeño que tuvo ante Newell’s, le transmitió a su gente confianza basada en la serenidad.

Domínguez sabe perfectamente que Gimnasia va a mejorar ostensiblemente respecto a su última presentación y, a partir de esa intuición con silueta de certeza, tendrá que definir si mantiene o retoca la identidad de su ataque.

¿Ya está listo Guido Carrillo para entrar a un equipo que viene rindiendo en un escalón satisfactorio? ¿Vale la pena tocar lo que está funcionando? ¿Se ganó Mauro Méndez el premio de ser titular en 60 y 118? ¿Qué debe hacer el que manda con la frescura y el atrevimiento del colombiano Edwuin Cetré?

Javier Correa y el uruguayo que le ha sumado goles a su innegociable esfuerzo parecen ser los mejores candidatos para empezar un partido que nadie sabe cómo se va a desarrollar.

Aun no estando en plenitud física, Enzo Pérez es la “brújula” que abre el camino dando el primer pase

Invicto, con un solo gol recibido por su nuevo arquero y un “Rusito” Ascacibar brillando como para que lo llamen de la Selección, el León siente que le calza a medida el traje de favorito.

Después, se sabe, puede pasar cualquier cosa.

El nivel de concentración (que incluye saber manejar los límites disciplinarios ) y la mirada atenta de toda la ciudad aseguran que el espectáculo no puede decepcionar.

Gimnasia tiene que salir a ganar para corregir lo hecho y para demostrar que aspira a bastante más que escapar de los últimos puestos. Estudiantes, para dar un mensaje contundente sobre la clase de candidato al título que quiere ser.