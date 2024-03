Narcoterrorismo en Rosario: la ciudad amaneció sin clases ni transporte y a la espera de las fuerzas federales de seguridad

La convulsionada y sangrante Rosario amaneció paralizada, no sólo por el exponencial nivel de violencia registrado la última semana, con cuatro crímenes que todavía impactan, sino porque como consecuencia de esa situación taxistas y choferes de colectivos están de paro, no hay clases y tampoco recolección de residuos.

En este marco, de un momento a otro se producirá el desembarco de las fuerzas de seguridad federales que anunció el Gobierno nacional, principalmente de Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria. “También estamos bajando lanchas inteligentes para el control de la hidrovía y trabajando con la Policía Federal, en especial, en la parte de inteligencia criminal”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien hoy estará en la ciudad junto al ministro de Defensa, Luis Petri, para reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro.

La violencia de bandas delictivas contra la población civil de Rosario, plasmada en el crimen de dos taxistas, un colectivero y el joven playero de una estación de servicio, derivó en la paralización de taxis y colectivos, la recolección de residuos y las clases en la ciudad, además del cierre de estaciones de servicio.

Ayer, el gremio docente Amsafé confirmó el "cese total de actividades" para hoy ante lo que definió como "terrorismo urbano" y "la escalada de violencia criminal". Al anunciar el paro en escuelas públicas, los docentes también criticaron "las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación".

Luego de confirmarse la muerte de un chofer baleado, también se confirmó este lunes continuaría la paralización de colectivos y taxis, estos últimos, hasta la 6hs. de la mañana en principio, también por el cierre masivo de estaciones de servicios en medio de la ola de violencia.

"Debido al fallecimiento del compañero Marcos, el lunes no habrá actividad de transporte urbano e interurbano. Acompañamos a la familia en este difícil momento", comunicó la regional Rosario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En tanto, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, tras anunciar el paro hasta las 6hs. de la mañana de hoy, sostuvo que no se puede garantizar el servicio por el cierre de estaciones de servicio. "Al no tener combustible, el abastecimiento para nuestra actividad, tampoco podemos garantizarlo ante el cese de los estacioneros a raíz del lamentable episodio de un compañero asesinado. Ya hemos informado a las autoridades municipales que no podemos brindar el servicio porque lamentablemente tampoco tenemos garantías de seguridad", expresó al respecto.

Por último, el secretario del Sindicato de Recolección y Barrido, Marcelo Andrada, anunció que no se iba a realizar el servicio en la noche del domingo ni la mañana del lunes. La medida, señaló, es “en solidaridad con la familia del compañero chofer de colectivo que falleció y las de los taxistas atacados en la semana, todos víctimas de la violencia instalada en la ciudad”.

Andrada agregó que la medida también responde a “encontrarse directamente amenazados en la bandera que apareció en avenida Circunvalación el día de ayer y en los repetidos hechos contra los camiones de la recolección y compañeros que no han tenido hasta la fecha ningún esclarecimiento”.