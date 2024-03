Se viene el hockey metropolitano con un gran aporte de equipos platenses

El fin de semana se pondrá en marcha el torneo Metropolitano de Primera División. Entre las distintas tiras de Damas y Caballeros participarán ocho clubes de la ciudad de La Plata: Santa Bárbara, Universitario, San Luis, Estudiantes, Gimnasia, Everton, Asociación Coronel Brandsen y Albatros.

En lo que respecta a Santa Bárbara aportará nueve equipos (siete de damas: A, B, C, D, E, F y G y dos de caballeros: A y B), Universitario seis (cinco de damas: A, B, C, E y F y uno de caballeros: A), San Luis (tres de damas; A, B y C), Estudiantes cuatro (tres de damas: A, B y C y uno de caballeros: A), Gimnasia tres (dos de damas: A y B y uno de caballeros: A), Everton, Asociación Coronel Brandsen y Albatros uno cada uno todos repartidos en el certamen femenino.

La novedad más importante para la presente temporada será que se volverá a jugarse el clásico platense de caballeros entre Universitario y Santa Bárbara “A”.

El derby local tendrá lugar en el marco del torneo de Primera División, ya que el conjunto tricolor retorna a la máxima categoría después de un fugaz paso por la “B” (consiguió el ascenso de manera invicta).

El partido entre Universitario y Santa Bárbara “A” por la primera ronda se jugará el 30 de junio, en el marco de la décimo tercera fecha, en la cancha de la “U”, en la localidad de Manuel B. Gonnet. Cabe destacar que en la segunda ronda se invertirá la condición de local.

A todo esto cabe decir, que el equipo femenino de Santa Bárbara “A” (el año pasado tuvo un performance histórica al ser finalista de la máxima categoría, como así también de la Copa Buenos Aires y consagrarse campeón del Súper 8 de Santiago del Estero) estará debutando el domingo, a las 13, contra Lomas, en cancha de Ciudad de Buenos Aires con la televisación de la señal de streaming de Star +.

En lo que se refiere a la rama de mujeres, San Luis se ha convertido en el segundo equipo platense mejor posicionado, ya que después de su histórico ascenso del año pasado, Tira “A” del club “marista” jugará en la Primera “B”, la segunda categoría del hockey Metropolitano.

El equipo, dirigido técnicamente por Jorge Marelli, estará haciendo su debut este sábado enfrenado a Ducilo, en la cancha de La Cumbre.

Otra curiosidad para esta temporada en lo que se refiere a los equipos platense será que ambas tiras de mujeres de Gimnasia se estarán midiendo en la misma zona Primera E4. Este se debe a que la Tira “B” saltó de categoría (junto a CASI “C”) ante la baja de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires “E” y BEKAD.

El partido entre ambas tiras mens sana se jugará este mismo sábado, en el arranque del torneo. El partido tendrá lugar en la cancha de El Bosquesito.

DAMAS

SANTA BÁRBARA

TIRA “A”

(Primera A)

Entrenador: Matías Cereceda. Ayudantes: Clara Mendy y Manuel Michelini. Preparadores Físicos: Ramiro Arbelaiz y Federico Acosta.

Rivales: L. Lomas, V. Ciudad. L. Italiano, V. GEBA, L. St.Catherine ‘s, V. Vélez, L. Quilmes, V. SIC, L. River Plate, V. Arquitectura, L. Banco Provincia, L. San Fernando y V. San Lorenzo de Almagro.

TIRA “B”

(Primera C2)

Entrenador: Diego Pérez. Ayudantes: Camilo Pérez y Nahuel Blanco. Preparador físico: Nicolás Iglesias.

Rivales: V. Ciudad “C”, L. Ciudad “B”, V. Universitario “A, L. Banco Hipotecario, V. Banco Ciudad, L. QHS, V. Regatas Bella Vista, L. River Plate “B”, V. Hebraica, L. Pucará, V. Hindú, L. Hurling y L. AACF Quilmes.

TIRA “C”

(Primera E4)

Entrenador: David Cantalupi Vargas. Ayudante: Isaías Ferreyra. Preparador físico: Luca Raffaelli.

Rivales: V. Las Cañas RC, L. San Cirano “B”, V. Los Andes, L. Temperley, V. Deportivo Francesa “B”, V. Gimnasia “B”, L. CUBA “C”, V. Comunicaciones, L. Hindú “B”, V. Municipalidad de Vicente López “B”, L. Belgrano “C”, V. Arquitectura “C” y L. Gimnasia “A”.

TIRA “D”

(Primera D2)

Entrenador: Manuel Domínguez. Ayudante: Eric Núñez. Preparador físico: Boris Ivanoff.

Rivales: L. Porteño, V. Belgrano “B”, L. Hacoaj “B”, V. Asociación del Sur, L. Lomas “B”, L. Monte Grande, V. Pueyrredon, L. C.I.S.S.A.B. V. B.A.C.R.C. “B”, L. Liceo Naval “B”, V. O. Georgian, L. San Albano y V. Universitario “B”.

TIRA “E”

(Primera F2)

Entrenador: Mariano Espil. Ayudante: Tadeo Semerena. Preparador físico: Tomás Navarro Aien.

Rivales: L. San Sebastián, L. CASA de Padua “B”, V. SITAS “B”, L. Almafuerte “B”, V. Los Pinos, L. San Albano “C”, V. Comunicaciones “B”, L. Asociación C. Brandsen, V. Ateneo Mercedes, L. EFI Lobos, V. Argentino de Rugby, L. Jockey Club y V. San Martín “D”.

TIRA “F”

(Primera F3)

Entrenador: David Castiglione. Preparador físico: Gonzalo Vara.

Rivales: L. Ciudad de Campana, V. San Fernando “D”, L. Luján RC “B”, V. Monte Grande “C”, L. Almirante Brown, V. Banfield “B”, L. Liceo Militar “B”, V. Atlético y Progreso de Brandsen, L. SAGLZ “B”, V BACRC “D”, L. SITAS “C”, V. CUBA “D” y L. San Martín “C”.

TIRA “G”

(Zona B: Metro Domingo Damas)

Entrenador: Natalia Coccaro. Ayudante: Zoe Cecchi.

Rivales: V. El Sosiego, V. Círculo Hebreo, L. BEKAD, V. Argentino de Rugby, L. Universitario “E”, V. Banade, L. Deportivo Francesa “A”, V. Albatros, L. Los Matreros “B”, V. Laferrere, L. Los Andes, V. Vicentinos, L. Beromama, V. CASA de Padua y L. Deportivo Francesa “B”.

UNIVERSITARIO

TIRA “A”

(Primera C2)

Entrenador: Ignacio González. Ayudante: Máximo Kiernan. Preparador físico: Isidro Barriola.

Rivales: L. Hebraica, V. Pucará, L. Santa Bárbara “B”, V. Hurling, L. AACF Quilmes, V. Ciudad “C”, L. Ciudad “B”, L. Hindú, V. Banco Hipotecario, L. Banco Ciudad, V. QHS, L. Regatas Bella Vista y V. River Plate “B”.

TIRA “B”

(Primera D2)

Entrenador: Eugenio Baldello. Ayudante: Juan Martín y Tomás Moro. Preparador físico: Tomás Beracochea.

Rivales: V. Pueyrredon, L. C.I.S.S.A.B, V. B.A.C.R.C “B”, L. Liceo Naval “B”, V. O. Georgian, L. San Albano, V. Monte Grande, V. Porteño, L. Belgrano “B”, V. Hacoaj “B”, L. Asociación del Sur, V. Lomas “B” y L. Santa Bárbara “D”.

TIRA “C”

(Primera E1)

Entrenador: Bruno Francischelli. Ayudante: Tiago Arque y Galo Chiusaroli. Preparador físico: Juan Ignacio Sereno.

Rivales: V. Country Mi Refugio, L. San Andrés “B”, V. Pucará “C”, L. Italiano “C”, V. St. Catherine ‘s “B”, L. San Patricio “B”, L. Colegio Manuel Belgrano, V. Pucará “C”, L. Italiano “D”, V. Champagnat “C”, V. Lanús “B”, y L. Mitre “B”.

TIRA “D”

(Primera F4)

Entrenador: Román Bracco. Ayudante: Ian Wortley. Preparadora física: Lola Etcheves.

Rivales: L. CASI “D”, V. GEBA “D”, L. Pueyrredón “B”, V. Cerro Pilar, L. Estudiantes “B”, V. Santa Ángela, L. Andersen “B”, V. San Fernando “C”, L. Ferro “C”, V. Regatas Bella Vista “C”, L. Belgrano DS, L. San Carlos “B” y V. Los Cedros.

TIRA “E”

(Zona B: Metro Damas Domingo)

Entrenador: Julián Pasiutto. Preparadora física: Nicolás Rodríguez.

Rivales: V. Vicentinos, L. Beromama, V. CASA de Padua, L. Deportivo Francesa “B”, V. Santa Bárbara “G”, L. Círculo Hebreo, V. BEKAD, L. Argentino de Rugby, V. El Sosiego. V. Banade, L. Deportivo Francesa “A”, V. Albatros, L. Los Matreros “B”, V. Laferrere y L. Los Andes.

SAN LUIS

TIRA “A”

(Primera B)

Entrenador: Jorge Marelli. Ayudante: Romina Cañón y Leandro Di María. Preparadores físicos: Víctor Carrasco e Ignacio Cirigliano.

Rivales: L. Ducilo, V. San Cirano, L. San Fernando “B”, V. Liceo Naval, L. Banco Nación, L. Hacoaj, V. Olivos, L. GEBA “B”, V. Belgrano, L. Ferro, V. CASI, L. San Martín y V. CUBA.

TIRA “B”

(Primera D3)

Entrenador: Tomás Landa. Ayudante: Ignacio Fernández Marcapidez. Preparador físico: Nicolás Martí.

Rivales: V. Berazategui, L. Estudiantes “A”, V. Quilmes “B”, L. Ciudad “D”, V. Hurling “B”, V. Olivos “B”, L. San Marcos, V. UBA “B”, L. San Carlos, V. San Lorenzo “B”, L. Regatas Bella Vista “B”, V. San Martín “B” y L. Italiano “B”.

TIRA “C”

(Primera G1)

Entrenador: Romina Cañón. Ayudante: Eduardo Cataluppi. Preparador físico: Sofía Ferrarini. Head Coach: Claudia Cantú Pepe.

Rivales: L. Defensores de Moreno, L. Boca, V. Mercedes RC, L. Municipalidad de Florencio Varela “B”, V. Campana BC “B”, L. Porteño “B”, V. GEI “B”, L. Municipalidad de La Matanza, V. OAKHILL, L. San Telmo, V. Ferro “D”, L. Puertos del Lago, V. Puerto Nizuc “B”, L. Platense y V. Tigre RC “B”.

ESTUDIANTES

TIRA “A”

(Primera D3)

Entrenador: Javier Fernández. Ayudante: Ignacio Leyes. Preparador físico: José Loredo.

Rivales: L. Ciudad “C”, V. San Luis “B”, L. Olivos “B”, V. San Marcos, L. UBA “B”, V. San Carlos, L. San Lorenzo “B”, V. Regatas Bella Vista “B”, L. San Martín “B”, V. Italiano “B”, L. Berazategui, L. Hurling “B” y V. Quilmes “B”.

TIRA “B”

(Primera F4)

Entrenador: Ian Stelmaskuk. Ayudante: Catalina López. Preparador físico: Tomás Morcelle.

Rivales: V. San Fernando “C”, L. Ferro “C”, V. Regatas Bella Vista “C”. L. Belgrano DS, V. Universitario “D”, L. Los Cedros, V. CASI “D”, L. GEBA “D”, V. Pueyrredón “B”, L. Cerro Pilar, V. San Carlos “C”, V. Santa Ángela y L. Andersen “B”.

TIRA “C”

(Zona A: Metro Damas Domingo)

Entrenador: Carolina Fernández Rossi. Ayudante: Catalina Spléndido. Preparador físico: Nicolás Ramírez.

Rivales: V. Liceo Naval, L. San Lorenzo “B”, V. San Patricio, L. Los Matreros “A”, V. Mitre, L. Banco Ciudad, V. Olivos “A”, L. San Lorenzo “A”, V. Regatas Avellaneda, L. Olivos “B”, V. Fecha de Oro, L. Lanús, V. Pueyrredon y L. Vélez.

GIMNASIA

TIRA “A”

(Primera E4)

Entrenador: Juan Ignacio Berto. Preparador físico: Juan Ignacio Rabe.

Rivales: L. Gimnasia “B”, V. CUBA “C”, L. Comunicaciones, V. HIndú “B”, L. Municipalidad de Vicente López “B”, V. Belgrano “C”, L. Arquitectura “C”, L. Deportivo Francesa “B”, V. Las Cañas RC, L. San Cirano “B”, V. Los Andes, L. Temperley y V. Santa Bárbara “C”.

TIRA “B”

(Primera E4)

Entrenador: Elias Ferreira. Ayudante: Estanislao Santillan. Preparador físico: Camilo Pino.

Rivales: V. Gimnasia “A”, L. Las Cañas RC, V. San Cirano “B”, L. Los Andes, V. Temperley, L. San Bárbara “C”, V. Deportivo Francesa “B”, V. CUBA, “C”, L. Comunicaciones, V. Hindú “B”, L. Municipalidad de Vicente López “B”, V. Belgrano “C” y L. Arquitectura “C”.

Entrenador de arqueras: Lali Cangiani. Coordinadora: Lucía Romagnoli.

EVERTON

(Primera E3)

Entrenador: Federico Fernández. Ayudantes: Felipe Fernández y Pedro Fernández. Preparador físico: Juan Pedroche. Entrenador de arqueras: Luis Palhao.

Rivales: V. Universidad La Matanza, L. UBA, V. AACF Quilmes “B”, L. SAG “B”, V. Liceo Militar, V. Huracán, L. Hurling “C”, V. Club JM. L. CASA de Padua “A”, V. Quilmes “C”, L. CASI “B”, L. La Martona y L. CUBA “B”.

ASOC. CORONEL BRANDSEN

(Primera F2)

Entrenador: Santiago Yorio. Ayudantes: Jattar Taher Abboud y Gonzalo Anolles. Preparador físico: Fernando Rey Corradi.

Rivales: Asociación Coronel Brandsen: V. CASA de Padua “B”, V. Ateneo Mercedes, L. EFI Lobos, V. Argentino de Rugby, L. Jockey Club, V. San Martín “D”, L. San Sebastián, V. Santa Bárbara “F”, L. SITAS “B”, V. Almafuerte “B”, L. Los Pinos, V. San Albano “C” y L. Comunicaciones “B”.

ALBATROS

(Zona B: Metro Damas Domingo)

Entrenador: Juan Manuel Manacero. Ayudante: Lali Cangiani. Preparador físico: Valentín Verderrosa.

Rivales: V. Los Matreros “B”, L. Laferrere, V. Los Andes, L. Vicentinos, V. Beromama, L. CASA de Padua, V. Deportivo Francesa “B”, L. Santa Bárbara, V. Círculo Hebreo, L. BEKAD, V. Argentino de Rugby, L. Universitario, V. Banade, L. Deportivo Francesa y L. El Sosiego.

CABALLEROS

SANTA BÁRBARA

TIRA “A”

(Primera A)

Entrenador: Diego Cassani. Ayudante: Joaquín García Ayud. Preparador físico: Joaquín García.

Rivales: L. Banco Provincia, L. Quilmes, V. Mitre, L. Banade, V. Ciudad “B”, L. San Fernando “B”, L. Hurling, L. Lomas, V. Ducilo, L. GEBA “A”, V. Ciudad “A”, L. San Fernando “A” y V. Universitario.

TIRA “B”

(Primera B)

Entrenador: Emanuel Roggero. Ayudante: Pablo Raina.

Rivales: V. Martín Güemes, V. Lanús, L. San Martín, V. Vélez, L. AACF Quilmes, V. SAG Lomas de Zamora, L. Quilmes “B”, V. Luján RC, L. SAG Los Polvorines, V. Berazategui, L. GEBA “B”, V. Estudiantes, L. QHS, V. Ferro y V. Banfield.

UNIVERSITARIO

TIRA “A”

(Primera A)

Entrenador: Juan Pacheco. Ayudantes: Martino Eugenio y Ricardo Marenzi. Preparador física: Tomás Beracochea.

Rivales: V. Mitre, L. Banade, V. Ciudad “B”, L. San Fernando “B”, V. Hurling, L. Lomas, V. Ducilo, L. GEBA “A”, V. Ciudad “A”, L. San Fernando “A”, V. Quilmes, V. Banco Provincia y L. Santa Bárbara “A”.

ESTUDIANTES

(Primera B)

Entrenador: Tomás Landa. Ayudante: Leandro Di Maria. Preparador físico: Nicolás Martí. Head Coach: Jorge Marelli.

Rivales: L. AACF Quilmes, V. SAG Lomas de Zamora, L. Quilmes “B”, V. Luján RC, L. SAG Los Polvorines, V. Berazategui, L. GEBA “B”, V. Martín Güemes, V. QHS, L. Ferro, V. Banfield, L. Santa Bárbara “B”, V. Lanús, L. San Martín y V. Vélez.

GIMNASIA

(Primera C1)

Entrenador: David Castiglione. Preparador físico: Agustín Wherli.

Rivales: L. Puesto Nizuc “B”, V. QHS “B”, L. Ferro “B”, V. Tristán Suárez, L. Santa Ángela, V. Hockey Avellaneda, L. Asociación Master, L. Ateneo Mercedes, V. AACF Quilmes “B”, L. Boca y V. San Fernando “C”.