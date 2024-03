Hora de deportes y de cuentas: costos en los clubes para actividades infantiles

Las actividades deportivas infantiles son beneficiosas para los chicos, ya que además de realizar ejercicio físico aprenden una amplia diversidad de conductas junto a sus pares, mediante el juego.

Entre febrero y marzo comienzan a llenarse de niños y niñas los clubes de la Ciudad que dan inicio a sus actividades físicas. Como es casi a la par del arranque de las clases escolares, los padres suelen agarrarse la cabeza porque se incrementan los gastos que deben afrontar. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones hay beneficios y becas para que ningún niño se quede sin hacer deporte.

Frente a la inflación de los últimos meses, ya mayoría de los clubes han tenido que ajustar los valores de las cuotas sociales como las de las actividades. Todas las fuentes consultadas indicaron que la idea de subir los precios responde a poder mantener las instalaciones y pagar los servicios, que tuvieron fuertes incrementos tras la liberación de las tarifas.

La propuesta actividades es muy amplia. Según datos de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas (entidad que nació en 1939) en la actualidad hay alrededor de 370 clubes, centros de fomentos, asociaciones vecinales y bibliotecas de la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

Dependiendo de la institución y los servicios que brinde es que varían los montos de las cuotas, así como de las actividades, que también pueden tener distintos costos si se trata de deportes federados o de recreación.

Los clubes barriales suelen ser los más accesibles, ya que buscan contener a la población infantil del barrio garantizándoles la posibilidad de hacer un deporte a bajo costo.

En estos casos, las cuotas sociales rondan los 1.500 pesos mensuales, como en el caso de Alumni de calle 148 entre 66 y 67. En esta reconocida institución de Los Hornos, la escuela de fútbol infantil sale 4 mil pesos, hacer voley está 8 mil pesos y patín artístico, 8 mil pesos.

El Club Atlético y Fomento City Bell, de calle Cantilo entre 13C y diagonal 3, cobra a sus socios menores de 18 años una cuota de 1.300 pesos, y para este año unificó en 7 mil pesos el valor mensual de la mayoría de las actividades deportivas infantiles entre las que se encuentran patín, sóftbol, fútbol hockey, taekwondo y kung fu.

En el Casco Urbano también hay oferta de clubes, como la de Universal, ubicado en 25 entre 57 y 58. En este caso, la cuota social mensual es de 4 mil pesos y la actividad deportiva más económica es el patín artístico, que puede practicarse desde 12.500 pesos. También se puede hacer básquet y voley por 14 mil pesos por mes.

Albatros, es un club que está en calle 135 y 515, donde se ofrece rugby y hockey. La cuota social infantil es de 10 mil pesos y la cuota deportiva para la misma categoría, que incluye micros y tercer tiempo, es de 12 mil pesos.

Grandes dimensiones

En cuanto a los clubes de instalaciones más grandes y que cuentan con una mayor cantidad de deportes y socios por los servicios que brindan, las cuotas sociales suelen ser más caras pero las actividades deportivas se encuentran a mejores precios en varios de ellos.

Y es que al ser socios de estos clubes, se puede acceder a las instalaciones, utilizar las piletas en temporada de verano y tener algunos beneficios en otras actividades de las instituciones.

El club Universitario de La Plata, que tiene tres sedes (una en Gonnet, otra en el Casco Urbano y otra en Punta Lara), cobra 15.690 pesos la cuota de socios menores de 14 años. En cuanto los valores de las actividades, ofrecen iniciación deportiva por 8.500 pesos, natación a 7.500 pesos, waterpolo (propuesta que cada vez crece más) a 5 mil pesos, taekwondo por 5.500 pesos y en hockey, escuelita y mini tiene un valor de 9 mil pesos.

Las cuotas de socios infantiles de los clubes de la Ciudad van desde $1.500 a 15.650 pesos

Estudiantes de La Plata es otra de las instituciones más grandes con más de una sede. En este caso, quienes quieran realizar las actividades que se ofrecen, no tienen que ser socios sí o sí. Claro que el valor de la cuota mensual del deporte se encarece. El monto de la cuota infantil arranca desde 6.750 pesos. Luego, se practica natación por 4.900 pesos para los socios y 9.800 para los no socios, hacer danzas aeróbicas cuesta 5.300 para los socios y 11.400 para los no socios, y en el caso de patín artístico, el valor para los socios es de 4.800 y para los no socios, 6.500.

En tanto que en Gimnasia y Esgrima La Plata, otro de los clubes con varias sedes deportivas, la cuota social infantil tiene un valor de 4.450 pesos. Con lo que respecta a las actividades, básquet cuesta 14 mil, gimnasia artística tiene un valor de 10.500 pesos, hacer judo vale 8 mil pesos y karate, 10 mil.

Indumentaria

Claro que para que los chicos vayan al club, es necesario que tengan la indumentaria adecuada para cada actividad. Calzado, trajes de baño y accesorios suman varios miles de pesos más, aunque suelen ser inversiones que se hacen una o dos veces por año.

Un par de zapatillas deportivas pueden conseguirse desde 30 mil pesos, un short deportivo vale unos 8.800 pesos, un pantalón deportivo cuesta unos 16 mil pesos y una remera de algodón sale 13 mil pesos.

Respecto a los botines, los de fútbol infantil más económicos se ofrecen por 20 mil pesos; y las zapatillas de básquet para niños están alrededor de 55 mil pesos.

Los clubes barriales suelen ser los más económicos, ya que buscan contener a los chicos de la zona

Para quienes lleven a sus hijos a hockey, un kit inicial de palo, bocha, canilleras y protector bucal se puede conseguir por 46 mil pesos.

Unos patines básicos para aprender a deslizarse, se consiguen por 15 mil pesos; y el uniforme de karate infantil cuesta alrededor de 45 mil pesos.

Finalmente, si los chicos hacen un deporte acuático, un traje de baño para nena sale unos 9 mil pesos, de nene se puede conseguir por casi por el mismo valor. Las gorras de natación tienen un precio de alrededor de 2 mil pesos y las antiparras se ofrecen desde 2 mil pesos también.