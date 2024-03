Último informe de la construcción local ya marca una fuerte recesión

El mercado de la construcción está prácticamente “paralizado” aseguraron en la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Apymeco), al dar a conocer el último índice del sector que marca que el metro cuadrado ya cuesta 1.161.766,47 pesos, 8,10 por ciento más caro que en enero de este año, cuando comenzó a superar el millón de pesos cada metro cuadrado a construir en la Ciudad.

Los materiales no se movieron mucho porque no hay ventas, señalan en el sector, aunque hablan de subas que no tienen mayores argumentos en algunos casos. “En estos tiempos hay aumentos que no se condicen con la realidad”, apuntan en la asociación.

Los materiales que más subieron fueron la cal (34,17 por ciento), márboles y granitos (15,56 por ciento); y ladrillos cerámicos (9,59 por ciento).

Los materiales que no tuvieron variación en el mes de febrero fueron griferías, artefactos sanitarios y carpinterías de madera.

“FUERTE RECESIÓN”

En el informe de Apymeco señalaron que “se observa una desaceleración del aumento de precios, sostenida durante los últimos dos periodos, que totalizan 21,71 por ciento”. Explicaron que “este descenso se justifica en la fuerte recesión reflejada en los índices de actividad de la construcción, especialmente por la paralización de la obra pública”.

En tanto, el precio del metro cuadrado en dólares registró un aumento del 23,31 por ciento, pasando de 946,86 dólares a 1.167,60 dólares.

Por otra parte, apuntaron que “en este mes impacta el aumento salarial homologado de la UOCRA”. Según se informó, en este rubro, la suba mensual fue del 13,79 por ciento.

La suba interanual del costo de la construcción llegó al 288,44 por ciento, según el último informe de Apymeco, mientras que la acumulación en lo que va del año, llegó al 20,73 por ciento.

Otro dato que preocupa al sector está relacionado con la disminución del 10,8 por ciento respecto del mes anterior y una disminución del 23,4 por ciento del año pasado.

OBRAS PARALIZADAS

Como este diario publicó días atrás, desde Apymeco también indicaron que “se paró la obra pública tanto a nivel nacional como a provincial, que suelen ser los grandes motores del movimiento de la construcción en La Plata. Y el consumo de materiales en este sector se nota mucho. Pero además, la obra privada está muy parada desde diciembre, más que nada por expectativas respecto a la inflación y los precios”.

El presidente de la entidad, Matías Hernández, había indicado que “la mayoría de las empresas de la asociación tienen obras paradas porque Provincia no paga certificados desde el año pasado. Y lo que es privado, está todo el mundo esperando porque no hay certezas. Están trabajando a un ritmo muy lento y sin arriesgarse para no perder”.