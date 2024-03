Marcelo Polino de punta con Lali Espósito: "No es la de antes"

Marcelo Polino estuvo en la tele, luego de su paso por Mar del Plata junto a Fátima, y estuvo filoso con Lali Espósito: “Yo estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto y no quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que yo tengo”, aseguró Polino y agregó. “Ella se portó muy mal conmigo y lo cuento porque lo hablé con ella. Hace 10 años me viene a buscar para que yo sea el padrino del Fandom, perfecto, la acompaño en los comienzos, una mina súper talentosa, empieza una relación maravillosa y me divertía”, agregó el periodista.

“Cuando voy a trabajar a Telefe, como embajador de La Voz, tenía un programa pegado que salía después en el estudio de al lado. Un día le digo 'Lali te necesito, ¿me haces la gamba?'. No vino nunca. Hasta ahí todo bien, porque podes elegir no ir, me decía 'no, estoy haciendo música te voy a dar un zoom'. Bueno, no pasa nada”, continuó con su relato.

Asimismo, el periodista y presentador aseguró: “El año pasado, cuando pasa el tema de Nacha Guevera, ella se portó horrible y Nacha nunca lo contó. A mí me dio hasta bronca que le salga a pedir disculpas porque lo dio vuelta todo. Vuelvo a ponerme del lado del Polino bueno y digo, capaz que como son las fiestas se le pasó el mensaje. Hablé con la mamá, me dice ya le avisé, pasa todo, Nacha va a lo Fer Dente y nombra a Lali. La hicieron mierda a Nacha, entonces se portó muy mal”, siguió.

Para finalizar, Polino se despachó con otra crítica; “Por lo menos decí 'hola ¿Qué necesitas?. No era la chica de antes, a la cual yo me había acercado. La admiración está intacta pero conmigo se portó para el ort...", concluyó.