Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando asesinado por Nahir Galarza en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017, habló por primera vez tras el reciente estreno de la película sobre el caso que realizó la productora Amazon Prime Video .

“Es un mamarracho” dijo en “Sala de Situación” por AM con Vos y agregó: “le queda grande decirle película. La vamos a analizar con mi abogado y pediremos que le saquen algunas partes. Es una productora de cuarta”.

“Nahir es una psicópata. Ella debe estar gozando y disfrutando verse en una película pero ella no se da cuenta donde está. Tendría que mirar las paredes, los garrotes…debe ser espantoso estar en la cárcel y le espera toda una vida. Va a morir ahí”, dijo en diálogo con Sebastián Domenech, periodista que fue al lugar pocas horas después del crimen y que además cubrió el juicio, donde fue condenada aunque hay un recurso presentado en la Suprema Corte de Justicia y por ahora el fallo no está firne.

“Ellos hicieron un recurso de queja sobre el juicio que se hizo en Entre Ríos, donde no hubo nada raro. Si pasó algo fue inventado por la asesina y sus abogados. Siempre la parte sucia vino de parte de los Galarza” aseguró el padre de Fernando, que en la película tiene otro nombre.

En ese marco, no dudó en afirmar que fue ella “la que mató a mi hijo”, y no es el caso Nahir sino el caso Fernando. “La victima es mi hijo y no ella. La mayor parte de los medios lo dicen erróneamente”.

“Quisieron dar a entender que Fernando era el golpeador y era él el que sufría acosos y golpes. En Argentina la violencia de género existe si el hombre maltrata a la mujer y se tendría que eliminar eso. Hay mucha violencia de la mujer y del hombre. No sólo es el caso de mi hijo. Puede ser violento tanto ellos como ellas”, añadió.

Gustavo, que dijo que en el 2018 sufrió dos infartos y tiene cinco stens, aseguró que su vida “la lleva como puedo. Nunca se supera esto” y agregó: “tengo otro hijo” tras una relación que mantuvo con una mujer a la cual conoció en una de las marchas donde se reclamaba justicia.

“Le pusimos Gabriel porque era el segundo nombre de Fernando y es muy parecido a él…en su físico y forma de ser”, finalizó el padre de Fernando.

"Nahir", es la película del caso producida por Amazon Prime Video, quien dar una versión de los hechos que sucedieron el 29 de diciembre de 2017 a las 5.18 de la madrugada en Gualeguaychú, donde Fernando Pastorizzo murió de dos disparos.