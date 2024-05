Después de la eliminación, ¿qué?

A Estudiantes le tocó tragar veneno después de un largo período de bonanza. Esta vez el golpe dolió, no como para tumbarlo, pero fue un impacto que no lo esperaba. Al menos no era el momento anunciado para recibirlo. Quedar afuera de la Copa Libertadores en primera ronda repercutió puertas adentro del Club y, por supuesto, del plantel profesional.

El Pincha ya sabe que no seguirá en la máxima competencia internacional del continente y que salvo un milagro tampoco lo hará en la Sudamericana. Por eso la agenda 2024 quedará con casilleros vacíos y un gran interrogante para el futuro: ¿qué hará para en el segundo semestre del año?

Al plantel de Eduardo Domínguez le espera disputar la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones del 21 de diciembre en Santiago del Estero con el ganador del actual torneo y, en el caso de repetirlo el Pincha, contra el mejor de la tabla Anual. Salvo que se den una serie de resultados no tendrá que salir del país.

De esta manera, a la espera de lo que suceda en Chile entre Huahipato y Gremio para saber si se clasifica a la Sudamericana (necesita que ganen los trasandinos porque el empate lo obligaría a ganar por dos goles en Brasil y una victoria del Tricolor directamente, eliminado), todo indica que de no tener agenda serán muchos los jugadores que se marcharán de la institución en el mercado de pases que se está por iniciar.

El dirigencia está en debate interno respecto a si es el mercado de pases ideal para armar la base del equipo que jugará la edición 2025 de la Copa Libertadores o esperar al receso del verano, más próximo al inicio de esa competencia. Todo indica que es ahora el momento de empezar a armar ese equipo, que mientras tanto jugará la Liga Profesional (con Boca, River y Racing en competencia es candidato) y la siempre seductora Copa Argentina, que en cuatro partidos lo dejaría nuevamente en una final.

Pero básicamente hay varios aspectos deportivos que Estudiantes tiene que resolver antes de salir a la compra. Está claro que Enzo Pérez, José Sosa, Pablo Piatti, Luciano Lollo o alguno más podría marcharse a final de año. A todos ellos se les termina el vínculo en esa fecha del almanaque y por edad alguno podría despedirse.

Entonces es el momento de pensar en el recambio que se viene, en diciembre o a más tardar a mediados del año que viene. El plantel tiene edad media y es el momento de pensar más allá del ahora.

Zaid Romero ya se sabe que se irá a finales de mes. Por el mismo camino seguirían Mauro Méndez, Alexis Manyoma y Franco Zapiola. Incluso Gastón Benedetti, por quien hay sondeos pero ninguna oferta, se marcharía.

Por eso Estudiantes irá, con seguridad, por un central de jerarquía. Pero hay más nombres en la agenda de Eduardo Domínguez: un lateral por la izquierda, un volante de marca y un generador de fútbol, teniendo en cuenta que con seguridad no podrá recuperar a Javier Altamirano antes de que finalice el año.

Pero, volviendo al nudo del tema, será cuestión de saber si será ahora o en diciembre cuando busque a los mejores. Y saber qué hace si le llegan ofertas por jugadores hoy titulares como Eros Mancuso, Tiago Palacios, Matías Mansilla y el colombiano Edwuin Cetré. Se vienen varias semanas activas en el mercado Pincha.

Como contrapartida de reforzarse ahora es que de no tener agenda internacional en el segundo semestre le resultará más difícil conseguir jugadores con jerarquía que quieran venir.

Puede ser la peor Libertadores de su historia

Esta es la tercera vez en la historia que Estudiantes se quedó eliminado de la Copa Libertadores en la primera ronda. La jugó 16 veces y en las otras 13 ediciones, de mínima, pasó la fase inicial. Cinco veces llegó a la final y cuatro veces levantó el trofeo.

En 1975 no pudo avanzar a la siguiente ronda de una zona con dos equipos venezolanos y River. Por un punto no pudo superar al equipo Millonario y se quedó con las manos vacías. Pero más allá de eso fue una más que digna Copa. En aquel entonces clasificaba sólo el primero.

Lo mismo le sucedió en 1984. Esa vez compartió la zona con Sportivo Luqueño, Olimpia y el campeón reciente de Argentina, Independiente. No le fue bien porque cayó ante el Rojo de visitante, condición en la que perdió dos de sus tres partidos. Quedó último por diferencia de gol, uno más que Luqueño.