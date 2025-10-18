Wall Street prefiere a Trump en tono conciliador

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

18 de Octubre de 2025 | 02:35
La Bolsa de Nueva York cerró al alza tras unas declaraciones de Donald Trump que provocaron esperanzas de una disminución en las tensiones comerciales con China, superando las preocupaciones sobre el crédito de Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,52%, el Nasdaq también avanzó un 0,52% y el índice ampliado S&P 500 se anotó un 0,53%.

“El mercado está al alza porque Donald Trump ha moderado nuevamente su discurso sobre China”, declaró Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

El presidente estadounidense confirmó que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur en “unas dos semanas”.

Consultado sobre su intención de imponer aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre, Trump también afirmó que una medida así era “inviable” para la economía estadounidense. “Trump está haciendo esfuerzos para calmar la angustia de Wall Street”, dijo José Torres, de Interactive Brokers.

En el ámbito empresarial, “los temores sobre el crédito estadounidense (...) se disiparon”, dijo Torres.

Dos bancos revelaron pérdidas por decenas de millones de dólares debido a problemas con sus préstamos, un hecho que recordó las tensiones que enfrentaron los bancos regionales tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) en marzo de 2023.

El día anterior, Zions Bancorporation se desplomó 13,14% tras anunciar una pérdida de 50 millones de dólares relacionada con dos préstamos de su filial californiana, y Western Alliance perdió 10,88% luego de revelar su exposición a los mismos prestatarios. Zions se recuperó 5,84% y Western Alliance 3,11%.

Tras subir más del 20% el día anterior, el índice de volatilidad Vix, que mide el nerviosismo de los inversores ante el mercado, cayó 15,61%.

La rentabilidad de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años se situó en 4,00% alrededor de las 20.10 del viernes, frente al 3,97% al cierre del jueves.

 

