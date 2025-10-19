“Día de la madre”: caída interanual en las ventas

El tan ansiado “Día de la madre” terminó con sabor a poco para el comercio local. Con ventas de hasta un 50 por ciento menos que el año anterior, según comerciantes, las compras de último momento no lograron salvar la temporada, pese a las altas expectativas que apuntaban a sostener, al menos, el mismo nivel de unidades vendidas.

“La venta fue más baja que el año pasado. La gente esperó a todo tipo de promociones, pero igual no alcanzó”, remarcó Valentín Gilitchensky, miembro de la FELP (Federación de Empresarios de La Plata) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8.

Aunque la actividad en centros comerciales como calle Cantilo (City Bell) y 137 (Los Hornos) mostró movimiento, el comercio sintió el peso del menor poder adquisitivo y desde calle 8, por ejemplo, se señaló al panorama como “catastrófico” y generalizado.

“Estamos muy lejos de los años buenos, donde en vísperas de la fecha no se podía caminar de la cantidad de gente que estaba en la calle haciendo compras”, expresó Gastón Cello, referente de comerciantes de Los Hornos. A pesar de la caída en el volumen, el gasto por regalo fue alto. “El ticket promedio debe estar alrededor de los $60.000”, se indicó desde el sector.

Sin embargo, algunos se mantuvieron optimistas. “Hubo una linda jornada con ventas en marroquinería, perfumería y ropa”, señaló Martín Ranea, referente de calle 12.