La Ciudad |Una caravana de motos sobre plaza moreno

De noche, el capítulo del descontrol platense

De noche, el capítulo del descontrol platense

Alrededor de 50 motos en la plaza, como si fuese una pista / el dia

19 de Octubre de 2025 | 02:45
Edición impresa

La ya famosa “caravana de motos”, volvió a sumar un nuevo capítulo en la noche del centro platense. Descontrol, maniobras extremas y picadas, representaron un peligroso escenario en Plaza Moreno durante la madrugada de ayer, provocando la queja y preocupación de los vecinos, quienes exigen “más controles”. El evento se suma a la seguidilla de picadas que alteran el descanso en el casco urbano.

Al igual que sucede cada fin de semana, una multitudinaria caravana de motociclistas copó las calles del Centro, teniendo como epicentro las inmediaciones de la plaza central, donde las quejas vecinales se multiplicaron por las peligrosas maniobras y el alto nivel de ruido provocado por los caños de escape de los rodados.

La multitudinaria convocatoria quedó registrada por los celulares de los frentistas desde sus balcones y algunos vecinos que estaban disfrutando de la noche.

En este contexto, según los testigos, el grupo, que superaría el número de cincuenta motos, ingresó a la zona realizando “wheelie”, explosiones de escapes similares a “fuegos artificiales” y circulando a alta velocidad.

Las maniobras riesgosas, sumadas al ruido “ensordecedor” de las aceleradas, alteraron la paz de la madrugada y generaron un inmediato reclamo por la falta de presencia y control policial. “Los chicos gritaban, aceleraban, y nadie los paraba. Algunos andaban sin patente”, relató Marta, una vecina que vive a pocos metros de la Catedral. “Llamamos al 911, pero nunca llegó ningún patrullero”, agregó.

El recorrido de los motociclistas habría comenzado en Plaza San Martín, para luego circular por distintas arterias del casco urbano y posteriormente dirigirse hacia el Paseo del Bosque.

“No se puede dormir. Ponen en riesgo su vida y la de los demás. Algún día va a pasar una tragedia”, cerró otro residente del centro.

 

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO EN PLAZA MORENO

 

