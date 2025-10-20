Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |El grupo terrorista negó haber violado el acuerdo de paz

Israel cesa el ataque en Gaza tras acusar a Hamás de violar la tregua

Tel Aviv afirmó que se reanudó el alto el fuego en Medio Oriente. Dos soldados israelíes y 45 palestinos, muertos

Israel cesa el ataque en Gaza tras acusar a Hamás de violar la tregua

El humo tras un ataque israelí contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Bureij / AFP

20 de Octubre de 2025 | 02:40
Edición impresa

Israel anunció ayer que volverá a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras una serie de bombardeos mortales contra objetivos del movimiento islamista palestino Hamás, a quien acusó de atacar a sus tropas.

Los bombardeos israelíes mataron a 45 palestinos, indicó la agencia de Defensa Civil del territorio gobernado por Hamás y devastado tras más de dos años de guerra.

El ejército de Israel, a su vez, anunció la muerte de dos soldados en enfrentamientos en Rafah, en el extremo sur de esta franja costera donde la población carece de víveres, agua, medicina y combustible por meses de bloqueo israelí.

Tras haber acusado a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre, Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave “hasta nuevo aviso”, según un responsable israelí.

El movimiento palestino desmintió estas acusaciones y dijo que Israel inventaba “pretextos” para “reanudar” la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí.

“De acuerdo con las directrices de la cúpul a política, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego”, afirmó el ejército en un comunicado.

Las fuerzas israelíes “continuarán manteniendo el acuerdo de alto al fuego”, pero “responderán firmemente a cualquier violación”, advirtió.

En la zona de Bureij, blanco de bombardeos en el centro de la franja, Abdalá Abu Hassanein se mostró preocupado. “Es como si la guerra hubiera vuelto a empezar. La sangre vuelve a derramarse”, dijo el hombre de 29 años.

“Ni tuvimos tiempo de respirar”

“Apenas pasaron unos días desde el alto el fuego, ni siquiera tuvimos tiempo de respirar, y ahora los bombardeos vuelven con más fuerza”, coincidió Um Mohamed Abu Awda en Nuseirat, también en el centro de la franja.

Imágenes de la AFP mostraron a palestinos corriendo hacia un refugio en Bureij. También heridos y muertos trasladados a un hospital de Deir al Balah, en el centro del territorio.

El ejército israelí, que controla la mitad de la franja, afirmó que golpeó “decenas de objetivos terroristas de Hamás”, incluido armas y túneles, “en respuesta a la violación flagrante del alto el fuego”.

Según un representante israelí, Hamás disparó contra las tropas en Rafah y combatientes palestinos que se habían acercado a las zonas bajo control de Israel en el norte fueron “eliminados en un bombardeo”.

Hamás, a su vez, afirmó no tener “conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafah” y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

Los choques estallaron mientras Netanyahu mantenía reuniones con parte de su gabinete. Algunos ministros reaccionaron inmediatamente, como el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien escribió “¡Guerra!” en X.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por ambas partes.

Hamás halla el cuerpo de otro rehén

Los bombardeos se producen cuando se espera que el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, visite Oriente Medio la próxima semana.

El mandatario estadounidense impulsó el acuerdo de tregua bajo el cual Hamás liberó el lunes a los 20 rehenes que seguían en Gaza a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos.

El pacto, negociado indirectamente por Hamás e Israel en Egipto, también incluye el regreso de los restos de los cautivos fallecidos. El grupo palestino devolvió hasta ahora a 12 de los 28 cadáveres en cuestión.

Hamás anunció ayer que halló el cuerpo de un nuevo rehén y se comprometió a entregarlo a Israel “si las condiciones lo permiten”.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí provocó 68.159 fallecidos en el enclave palestino, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, consideradas fiables por la ONU.

Las autoridades locales estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres entre las ruinas. (AFP)

 

 

