El Mundo |Ante la amenaza de ee uu

Maduro y los 5.000 misiles antiaéreos rusos

23 de Octubre de 2025 | 03:10
El presidente Nicolás Maduro que Venezuela dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa para defender al país cuando denuncia una amenaza militar de Estados Unidos.

Tras desplegar en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes .

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan su derrocamiento. “Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz”, dijo Maduro en un acto en televisión, acompañado por miembros del alto mando militar. El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aeronaves a baja altura.

El misil ya fue usado en ejercicios militares ordenados por Maduro en respuesta al despliegue estadounidense.

 

