Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

El Mundo |Trump está cada vez más enojado con putin, porque sigue con la invasión a Ucrania

Más sanciones de EE UU y la UE contra Rusia

Más sanciones de EE UU y la UE contra Rusia

Vladimir Putin

23 de Octubre de 2025 | 03:12
Edición impresa

El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania y anunció nuevas sanciones contra Moscú.

La Unión Europea (UE) también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a su implacable invasión de tres años y medio a su vecino.

Trump postergó la imposición de sanciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó tras el fracaso de los planes para una nueva cumbre con Putin en Budapest.

Ante la falta de progresos para detener el conflicto, anunció sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

“Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado”, dijo ante periodistas en el Despacho Oval.

Sin embargo, se mostró esperanzado de que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: “Estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva”.

LE PUEDE INTERESAR

Petro y Trump suben cada vez más el tono de su pelea

LE PUEDE INTERESAR

Maduro y los 5.000 misiles antiaéreos rusos

Washington dará a conocer hoy “un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.

Casi al mismo momento, un portavoz de la presidencia de la UE informó que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

“Nadie quiere perder el tiempo”

Las sanciones de Estados Unidos representan un importante aumento en sus acciones contra Rusia y reflejan la creciente frustración de Trump por no poder persuadir a Putin.

Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

“Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”, dijo Bessent en un comunicado.

El secretario dijo más tarde al programa Kudlow de Fox Business que era “una de las mayores sanciones” que Estados Unidos ha impuesto contra Rusia.

“El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa” de negociaciones, dijo Bessent, y agregó que Trump estaba “decepcionado con la situación actual de estas conversaciones”.

Trump, que antes de volver a la Casa Blanca aseguraba que iba a tardar un día en convencer a Putin de poner fin al conflicto en Ucrania, anunció el martes que aplazaba un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión “desperdiciada”.

Sin embargo, el Kremlin aseguró que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre. “Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, dijo el portavoz del Kremlin.

Sanciones de la UE al petróleo y gas

Como parte de las nuevas medidas de la UE, el bloque de 27 naciones adelantó que prohibirá la importación de gas natural licuado desde Rusia a partir de principios de 2027.

También incluyó en la lista negra a más de 100 buques de la llamada “flota fantasma” de antiguos barcos petroleros y estableció controles sobre los viajes de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

Más allá de los esfuerzos por cortar los ingresos de Moscú, la UE también restringirá los viajes en su territorio de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

Se espera que los 27 países adopten el paquete de sanciones hoy, cuando está previsto que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participe en una reunión de los líderes de la UE en Bruselas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

El bicicletero en la vereda, motivo de debate en La Plata: qué dice la ordenanza
Últimas noticias de El Mundo

Preso con custodios Sarkozy, rodeado de enemigos

¿Es legal la campaña de EE UU contra narcos en mares y océanos?

Petro y Trump suben cada vez más el tono de su pelea

Maduro y los 5.000 misiles antiaéreos rusos
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua por un ataque femicida en La Plata: los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla