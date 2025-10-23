Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Su abogado defensor pidió que, por razones de salud, saliera de la cárcel

Rechazaron el pedido de domiciliaria a Cositorto

Rechazaron el pedido de domiciliaria a Cositorto

Cositorto había pedido la domiciliaria por estar “débil y desnutrido”

23 de Octubre de 2025 | 04:16
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Leonardo Nelson Cositorto, condenado a 12 años de cárcel por una millonaria estafa a inversores de la ciudad de Goya a través de Generación Zoe, la organización que lideraba.

El planteo fue impulsado por su abogada, Ana Fernández, quien sostuvo que Cositorto se encuentra en un estado de debilidad y desnutrición, derivado de una enfermedad crónica que afectaría su sistema inmunológico. Según la defensa, Cositorto no estaría recibiendo la atención médica adecuada en la Unidad Penal de Riachuelo, donde permanece detenido, y por eso solicitó que cumpla la condena en el domicilio de su pareja, Silvana Abellonio, quien se haría cargo de su cuidado.

Sin embargo, los ministros del máximo tribunal correntino -Guillermo Semhan, Rey Vázquez, Alejandro Chain, Eduardo Panseri y Fernando Niz- descartaron el pedido y consideraron que no existen razones médicas ni humanitarias que justifiquen modificar las condiciones de encierro. El fallo advierte que en la cárcel donde se encuentra “se le brinda atención médica y psicológica, se le otorgan turnos para controles y análisis, y se le proveen los medicamentos necesarios”.

Incluso remarcaron que el propio Cositorto “se negó voluntariamente a recibir el tratamiento médico ofrecido por la Unidad Penitenciaria”, lo que debilitó aún más los argumentos de su defensa.

El tribunal subrayó, además, que la condena a 12 años de prisión dictada en febrero pasado “disminuye al mínimo la presunción de inocencia” y, en sentido contrario, “aumenta al máximo el peligro de fuga”, motivo por el cual no resulta prudente permitirle el cumplimiento domiciliario.

El fiscal general de Corrientes también se había opuesto al pedido al considerar que el cuadro clínico del detenido no se agrava por el encierro y que las condiciones actuales de detención garantizan su atención sanitaria. Advirtió que la magnitud de los delitos, el número de víctimas y el perjuicio económico causado hacen imposible otorgar una medida de ese tipo.

Cositorto fue condenado el 25 de febrero por el Tribunal de Juicio de Goya, que lo encontró culpable de asociación ilícita y estafa en la modalidad de delito continuado, en una causa donde más de un centenar de personas denunciaron haber sido engañadas mediante promesas de inversión.

 

