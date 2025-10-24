Policía procesado por gasear a una nena

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que se envíe a juicio oral a Cristian Rivaldi, el policía federal procesado por rociar “deliberadamente con gas” líquido irritante a una nena de diez años durante una marcha por los derechos de los jubilados el 11 de septiembre de 2024.
La fiscalía dio por cerrada la investigación y pidió que Rivaldi sea enviado a juicio por lo ocurrido a Fabrizia Pegoraro y a su madre Carla, procesado por “abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves”.
Según dio por probado el fiscal, ese día por la tarde el policía en servicio roció “deliberadamente con gas (líquido irritante)” a la nena y su mamá en sus cuerpos y rostros “ocasionándoles lesiones leves”.
“En efecto, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado orgánico que tuvo asignado y roció, de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia, a las víctimas que se hallaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”, se describió en el requerimiento de elevación a juicio.
