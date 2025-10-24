Los jugadores de Independiente festejaban un gol y sus hinchas les arrojaron ¡alimento para perros!

El momento de Independiente es complejo en lo deportivo y sus hinchas volvieron a manifestar su descontento. Además del ya habitual silbido y los cantitos hacia la dirigencia y los jugadores.

A pesar que el Rojo rompió una racha de no poder ganar en este Clausura, el público hizo notar el malestar.

En la celebración del primer gol del equipo de Gustavo Quinteros, convertido por gabriel Avalos, en medio de los abrazos de los jugadores cayeron varias bolsas con ¡comida para perro!.

Si bien es novedoso, no es nueva esta modalidad en Independiente, ya que en 2009 cuando el Rojo hacía de local en cancha de Huracán, ocurrió algo similar al que le habían sumado jeringas con liquido rojo.