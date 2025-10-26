Dos detenidos por el robo de joyas en el Louvre

La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre. Se sospecha que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que robó, en cuestión de minutos, ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado en más de 100 millones de dólares.

“Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país” desde el aeropuerto París Charles de Gaulle, indicó, la fiscal de París, Laure Beccuau.

Una fuente dijo que el sospechoso se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue detenido poco después en la región parisina, según el diario Le Parisien.

Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que “puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados”.