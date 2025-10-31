El petróleo sube tras la reunión entre EE UU y China

Los precios del petróleo tuvieron una pequeña suba tras la esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. El petróleo del barril Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, ganó un 0,12% y cerró a 65,00 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, subió 0,15% y quedó en 60,57 dólares.

El presidente de Estados Unidos calificó su reunión con su par chino como “un gran éxito”, que dio lugar, entre otras cosas, a acuerdos sobre el fentanilo y las tierras raras.

“Pero los inversionistas siguen escépticos en cuanto a la posibilidad de un avance real en materia de comercio o las sanciones en un futuro próximo”, estimó Ole R. Hvalbye, analista de la consultora SEB.

Washington reducirá o pausará ciertos aranceles a productos chinos, pero la sobretasa media seguirá siendo del 47%.

Tras la reunión, no se anunció nada sobre la compra china de petróleo ruso.

En los últimos meses, Trump ha intentado cortar la fuente de ingresos del petróleo para Moscú, con aranceles a la India por comprarle hidrocarburos a Rusia y sanciones a los gigantes rusos Rosneft y Lukoil.

Pero según Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, “Estados Unidos ha aceptado, en realidad, que China continúe comprando petróleo ruso”.

Dado que Pekín es uno de los principales clientes de Moscú en cuanto a petróleo, esto implica que el mercado sigue enfrentándose a perspectivas de sobreoferta.