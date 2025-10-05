Grabois acusó a Espert de “narco mentiroso”

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, respondió en duros términos las acusaciones en su contra de José Luis Espert en su cuenta X.
“Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lástima, das asco”. Y agregó: “Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de chacal”.
Grabois continuó: “Te sacamos la careta, pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando. ¿A quién querés engañar?
Y trató a Espert de “hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerable, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad”.
Por último el dirigente social expresó: “Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida, y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste a a un delincuente”.
