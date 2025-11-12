Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
El mundo sindical argentino exhibió ayer una postal fragmentada: mientras los popes de la CGT firmaron sus cargos en el nuevo triunvirato, el gremio de estatales ATE lanzó el primer paro contra el gobierno de Javier Milei tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre.
Podría leerse en esa imagen partida, una toma de posición distinta entre los diferentes sectores de la vida gremial. Los nuevos triunviros cegetistas dedicaron el día a la ceremonia de la firma de sus nuevos cargos, una actividad que se hizo sin foto en la histórica sede de Azopardo 802, según confirmaron fuentes sindicales.
De todas maneras no todos los integrantes del nuevo Consejo Directivo estamparon su firma y dejaron así el trámite para otro momento, lo que muestra la dispersión que abunda en la central obrera, donde la unidad es formal pero no política.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno será el primer tema que exponga las diferencias internas en la CGT, comandada hoy por los triunviros Jorge Sola, del sector dialoguista; Cristian Jerónimo, por la renovación generacional, y Octavio Arguello, de la nueva línea “moderada” de Camioneros con terminal en Hugo Moyano.
Mientras tanto, los estatales de ATE, opositores al gremio mayoritario UPCN –que pisa firme dentro de la CGT–, convocaron ayer a un paro nacional de 24 horas el miércoles 19 de noviembre, con movilización incluida a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.
“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Se trata, en los hechos, del primer paro convocado por un gremio nacional tras la aplastante victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre.
