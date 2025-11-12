"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago
Tras la tormenta del martes, el tiempo se presenta hoy en La Plata y alrededores con cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 25, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El buen tiempo se acentuará el jueves, con cielo despejado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 14 y 25 grados.
La línea de "primavera perfecta" proseguirá el viernes cuando se registre cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 28, de acuerdo con el SMN.
