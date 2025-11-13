Benjamín Vicuña estalló tras el posteo de la China Suárez: “Si no hablo soy…”

Murió Rubén “Chuby” Leguizamón, dirigente histórico del peronismo local
El intento de Benjamín Vicuña por pasar una tarde tranquila junto a sus hijos menores se convirtió en un momento cargado de tensión. Una cámara de Puro Show lo encontró en una plaza y el actor, visiblemente incómodo por la situación, terminó reaccionando sin filtros cuando le preguntaron por el explosivo posteo de la China Suárez.
Apenas se acercó al móvil, Vicuña marcó el tono del encuentro: “No es el mejor lugar. Estoy con mis chicos, pero igual vine a hablar así me dejan tranquilo un ratito”, dijo, dejando entrever que su paciencia ya estaba al límite.
El actor viene de reencontrarse con Magnolia y Amancio después de 40 días sin verlos, un dato que él mismo resumió con pocas palabras: “Está todo más que bien. Estoy muy contento, feliz… y ya está”, expresó con un gesto de agotamiento. Acto seguido, pidió que el tema dejara de reproducirse en los medios: “Yo iría cerrando el tema. No hay mucho más que hablar”.
Cuando el cronista quiso profundizar sobre la reunión con los abogados de su expareja, Vicuña fue aún más contundente: “Son cosas que se resuelven en privado, como tiene que ser. No quiero… no puedo seguir. Es un montón todo lo que se dice y todo lo que se hace”, lanzó, dejando en claro su cansancio frente al escándalo mediático que lo viene arrastrando desde hace semanas.
El actor pidió respeto, no solo por él, sino por sus hijos que estaban a pocos metros: “Les pido un poco de respeto. Las cosas se arreglan en familia, con la puerta cerrada”, remarcó.
La tensión escaló cuando el periodista le recordó que la China había deslizado en redes que él “llora en público porque es más fuerte que él”. La respuesta de Vicuña fue la más contundente de la tarde: “¡Dale! Siempre cometo el mismo error. Si no hablo, soy un prepotente. Si hablo, también, entiendo tu trabajo, entiendo mi lugar, pero bancame vos también”, respondió, firme pero sin perder la calma. Luego cerró la charla con un límite claro: “Esto ya está. No hay más tema. No hay nada más que decir”.
El conflicto en torno a la entrevista que Eugenia “la China” Suárez canceló a último momento en Luzu TV sigue generando repercusiones, y esta vez fue Pampita Ardohain quien terminó involucrada sin quererlo. La modelo, que siempre mantiene una postura elegante cuando se la consulta por temas sensibles, respondió con firmeza y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas.
Durante una nota con Los Profesionales de Siempre, Pampita fue directa desde el primer minuto: “Yo no hablo de la mamá de los hermanos de mis hijos. Lo intentaron muchas veces, pero ya saben que no entro en ese juego”, expresó, dejando claro que no piensa alimentar viejos episodios mediáticos ni instalar polémicas donde no las hay.
Aunque evitó mencionar a Suárez por su nombre, sí accedió a opinar sobre el revuelo que generan las figuras que ponen condiciones para dar entrevistas o se bajan a último momento. Con total honestidad, explicó que ella también cuida mucho su exposición:“Soy selectiva. No voy a todos lados y protejo mi intimidad. Sé perfectamente de qué temas quiero hablar y cuáles prefiero dejar fuera”.
Luego profundizó sobre cómo gestiona sus encuentros con periodistas: “No se le puede pedir a un conductor que no pregunte esto o aquello, pero sí existen charlas previas. Hay temas que para mí son muy privados y no los hablo con cualquiera. Hay códigos, reglas que todos conocemos”. Respecto a la posibilidad de cancelar una nota, Pampita confesó que nunca tomó una decisión tan drástica a horas del aire, pero no descartó que pudiera pasar: “Si siento que no van a respetar lo que acordamos, prefiero no exponerme. Soy muy cuidadosa con eso”.
En el mismo móvil, la modelo también fue consultada por el reencuentro de sus hijos con Magnolia y Amancio, los niños que Benjamín Vicuña tuvo con Suárez. Fiel a su estilo, habló poco, pero lo justo para dejar clara su posición.
“No tengo mucho para decir. Mis hijos estaban felices de ver a sus hermanos y eso me pone contenta”, aseguró con una sonrisa. Sin mencionar ni a Vicuña ni a Suárez, cerró el tema de manera elegante: “Los chicos también extrañan a sus hermanos. Sí, estaban muy contentos”, respondió antes de despedirse.
