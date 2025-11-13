El Centro de Día Siluva de Villa Elisa inaugurará mañana su espacio de Hidroterapia

El Centro de Día Siluva vivirá este viernes un momento muy esperado, como la inauguración de su espacio de Hidroterapia. Este logro, catalogado como "muy especial" para la ONG, marca un "nuevo comienzo" que invita a la comunidad a sumarse a la celebración. El evento de inauguración está pautado para el viernes 14 de noviembre, en el horario de 16 a 18 horas.

Para conmemorar este logro, informaron a la comunidad que se desarrollará una muestra acuática titulada “El agua nos une”. La exhibición no es solo una celebración, sino un reflejo del esfuerzo y la superación de quienes encuentran en el agua un valioso espacio.

Según detallaron, el agua proporciona diariamente un entorno de libertad, movimiento y encuentro para los asistentes del centro. La muestra simboliza la felicidad y el significado profundo que tiene este nuevo espacio terapéutico.

El Centro de Día Siluva ha extendido una cordial invitación a la comunidad para que sean parte de este logro, solicitando que se sumen para celebrar juntos este nuevo comienzo. La institución subraya la importancia de acompañarlos en este "momento muy esperado".