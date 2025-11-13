Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Clan familiar de Romero en la mira de la Justicia

Clan familiar de Romero en la mira de la Justicia

13 de Noviembre de 2025 | 03:02
Un clan familiar quedó en la mira de la Justicia por la detención de cuatro jóvenes integrantes de una misma familia. Son hermanos y primos, que conforman el grupo de “los Mendieta”.

En las últimas horas hubo una serie de allanamientos realizados por personal de la comisaría de Melchor Romero, en el marco de una investigación por robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego.

Los operativos se desplegaron en cuatro domicilios ubicados en las calles 528 entre 156 y 157; 156 entre 527 y 528; 529 entre 156 y 157 y 516 entre 159 y 160, donde fueron ubicado los cuatro sospechosos.

Durante el despliegue de los uniformados, se secuestró una motocicleta Siam Nomade robada el día anterior, además de partes de otros motovehículos con pedido de secuestro activo y armas de fuego, entre ellas un revólver calibre .22 con seis cartuchos y una pistola de fabricación casera apta para disparar munición calibre 9 milímetros.

 

