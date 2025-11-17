El Mondongo duele por tanta inseguridad

Un vecino de La Plata denunció un ataque delictivo en su vivienda ubicada en 116 entre 67 y 68, donde autores ignorados ingresaron durante la noche y se apoderaron de computadoras, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

El hecho ocurrió mientras el denunciante se encontraba fuera de su domicilio por varias horas.

El damnificado indicó que los intrusos habrían accedido al interior del PH a través del patio interno, un sector al que solo se puede llegar bajando desde los techos.

La medianera tiene unos tres metros de altura y cuenta con una mesa y una escalera apoyada, lo que pudo facilitar el descenso. Además, el mosquitero de la ventana que da al patio estaba roto.

El propietario señaló que había rastros de zapatillas marcados en un sillón y también huellas de mano en un ventanal de vidrio.