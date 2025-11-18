Otra tragedia confirma el drama del tránsito

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
En nuestra edición anterior, se confirmó que las muertes viales en 2025, cuando todavía falta más de un mes para el cierre de año, habían superado las de todo 2024. Sin dudas, un dato poco alentador, ya que confirma que el drama vial en la Región no encuentra freno.
La última tragedia tuvo lugar en la ruta 2, a la altura del kilómetro 77, en jurisdicción de la comisaría de Lisandro Olmos, cuando, por razones que se procuran establecer, se despistó una camioneta Mercedes Benz Sprinter de color blanco, tipo furgón, que se desplazaba en sentido a Chascomús.
Fue el pasado 16 de noviembre y le provocó heridas a una joven de 23 años, con domicilio en la localidad de Guernica, quien falleció poco después en un hospital.
Se dijo que, a raíz del impacto, la chica quedó atrapada entre los hierros retorcidos del rodado, con una gran presión del carburador sobre su pelvis.
Por eso trabajaron bomberos para posibilitar su extracción, aunque las lesiones padecidas desencadenaron finalmente su deceso.
En la causa, que dejó al conductor de 19 años con heridas, tomó intervención el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI 12 de La Plata, quien solo en el turno del mes de noviembre ya registró cuatro eventos con resultado muerte.
Respecto de los números de 2025 en la Región, hubo 41 muertes de motociclistas (más del 62 por ciento del total), nueve que se desplazaban en auto; seis en bicicleta; hubo 10 peatones que perdieron la vida y también un jinete, que se cayó de un caballo.
La Plata concentra la mayor cantidad de casos, con 54 eventos fatales, contra ocho que hubo en Ensenada y cinco en Berisso.
Los especialistas locales coinciden en varios elementos que explican el fenómeno: las velocidades por encima de lo permitido; irregularidad del parque vial de motos; falta de controles sostenidos; infraestructura deficiente y señalización insuficiente.
