Policiales |EN UN JUICIO ORAL EN LA PLATA

Absolución para dos acusados de un robo

18 de Noviembre de 2025 | 01:17
Edición impresa

Motorizada por una mujer acusada de hacer falsas denuncias, la causa ventilada en un juicio oral en La Plata por el delito de “robo agravado”, a raíz de un golpe comando en una distribuidora de bebidas de Ringuelet en el año 2019, terminó con la absolución de los dos imputados, ante el desestimiento de la acusación por parte del fiscal en el instante de desarrollar su alegato de cierre.

La defensa de uno de los procesados, Francisco Rivera, encabezada por los abogados Lautaro Slpizer, Alejandro Naiouf y Manuel Santos Aguilar, ex futbolista de Estudiantes, planteó serias irregularidades procesales, que terminaron por exponer la orfandad probatoria y motivar la decisión del representante del Ministerio Público.

El gran problema para Rivera es que pasó cuatro años en prisión. Y si bien acaba de recuperar la libertad, el tiempo que pasó en un calabozo le generó enormes daños psicológicos.

Fueron tres días de debate, donde declararon varios testigos, que desnudaron serias contradicciones, las cuales, al finalizar la producción probatoria, llevaron al fiscal Juan Pablo Caniggia a desistir de acusar. Por eso la jueza Cecilia Sanucci decidió la absolución de los imputados.

¿Qué se dijo de la denuncia? Que fue impulsada por una mujer conocida de La Plata, presuntamente dedicada a armar causas.

En este caso en concreto, dijo haber visto a los sospechosos manejando una camioneta empleada en el hecho. También que estaban armados y que la habían amenazado.

Sin embargo, según fuentes vinculadas al caso, había tenido problemas con uno de los imputados, a quien le exigía un presunto pago de dinero, que nunca se concretó y por eso “actuó en venganza”.

Allegados a Rivera aseguran que ahora irán a fondo contra ella y desnudarán sus intereses oscuros ante los tribunales.

