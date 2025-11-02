A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan
Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
La reelección de los intendentes, atrapada por la interna peronista
Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores
Mercado laboral con tecnología que avanza y la industria que retrocede
Volver al crédito: el desafío económico de los próximos meses
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país
Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La falta de escrúpulos, o de “códigos” -como se mencionaba en otras épocas- está actualmente en el ADN de muchos delincuentes que no se andan con miramientos ni siquiera ante quienes saben que no podrán ofrecerles resistencia.
Sucede mayormente ante personas de avanzada edad, pero, como ocurrió ahora en la mañana de ayer en calle 29 entre 65 y 66, inclusive frente a una mujer embarazada.
De acuerdo a lo informado por una calificada fuente policial de esa jurisdicción, minutos después de las 11 de la mañana del sábado, una joven que se encuentra en el quinto mes de embarazo, cuya edad no trascendió, salió de su casa para hacer unas compras en el supermercado chino de 65 entre 28 y 29.
Al rato, con las mercaderías que adquirió en ese comercio, caminaba por calle 29 en dirección a su vivienda, alrededor de las 11.30, cuando vio detenerse en esa arteria a un Ford Focus gris.
Si bien inicialmente esa circunstancia no le llamó mucho la atención, quedó perpleja cuando observó que de ese auto descendieron un sujeto que estaba del lado del conductor y otro que estaba en el asiento trasero, portando sendas armas de fuego.
El vocero policial reveló que, en esos terribles momentos para la víctima, el miedo recorrió todo su cuerpo cuando uno de los delincuentes le apoyó el arma en la panza y su cómplice la encañonó en la cabeza.
LE PUEDE INTERESAR
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
LE PUEDE INTERESAR
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
La escena, por ilógica que parezca, sucedió a plena luz del día y a la vista de cualquiera. Con un nivel de impunidad que asombra e indigna al mismo tiempo.
“Dame todo, dame todo”, fue la orden que le impartieron a la indefensa mujer. Enseguida le arrebataron la cartera, donde guardaba “una billetera con 2.300 pesos, un celular Motorola E14 y estudios médicos”, citó el informante. Huyeron en el Ford Focus gris.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí