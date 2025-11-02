Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
En estos complejos tiempos por la inseguridad reinante en La Plata, queda claro que no todas las personas que solicitan un viaje mediante alguna aplicación lo hacen con buenas intenciones.
Esa triste realidad también la sufrió también un joven de 26 años, que trabaja realizando viajes con su moto para Didi y a quien en la noche del viernes no solo lo sorprendieron con un asalto, sino que además lo atacaron a golpes para despojarlo del rodado.
Según pudo saber este diario, el violento episodio ocurrió en 163 entre 520 y 521, hasta donde un falso cliente hizo trasladar al trabajador a las 11 de la noche. Una vez en esa cuadra, indicó una fuente del caso, “al motociclista de Didi lo abordó un sujeto que enseguida lo redujo aplicándole un culatazo con una pistola oxidada”.
Esa agresión física antecedió a las palabras que terminaron de colmar de miedo a la víctima: “bajate de la moto y andate corriendo”, reveló el vocero que le gritó el ladrón. Conmocionado por el golpe y la frase intimidatoria, el joven acató la directiva y huyó rápidamente y a la carrera de la escena del atraco.
Entonces, el delincuente sustrajo la moto del damnificado, una Honda Wave 100 S, color negra y fabricada en el año 2017.
Testigos precisaron que la huida la emprendió por calle 163, en sentido de circulación descendente. Paralelamente, citaron que actuó a cara descubierta, tenía una gorra y que vestía ropa negra y un buzo con capucha.
El trabajador de Didi, más allá del furibundo golpe recibido, no terminó lastimado. La Policía tiene en su poder el número telefónico por el cual se solicitó el viaje.
