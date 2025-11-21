Se atrincheró con su hijo y atacó a su pareja

Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
Berisso fue escenario de un episodio de extrema violencia familiar. Todo ocurrió en una vivienda de 10 entre 163 y 164, donde un hombre irrumpió completamente alterado, bajo efectos de sustancias, y comenzó a destrozar el interior mientras atacaba a golpes a su pareja. En medio del caos, tomó a su hijo menor y se encerró con él, generando angustia y temor entre los vecinos que escucharon los gritos y ayudaron a alertar al 911.
La mujer, que había intentado escapar con el niño, quedó afuera de la casa tras ser golpeada nuevamente y vio cómo el hombre se atrincheraba en una de las habitaciones. Minutos después, y ya con presencia policial en la cuadra, el pequeño fue devuelto a su madre, aunque el agresor decidió seguir dentro, cada vez más fuera de sí. Voceros indicaron que el agresor se trenzó cuerpo a cuerpo con el personal, atacó a patadas y terminó hiriendo a uno de los policías. Luego fue detenido y quedó a disposición de la UFI N° 8, acusado por lesiones agravadas en contexto de violencia de género, resistencia a la autoridad y daños.
