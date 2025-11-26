Galarza pidió disculpas después de la eliminación

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Después de la dura eliminación de River en los Playoffs del Torneo Clausura, el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda, partícipe de la jugada que terminó en el tercer gol de Racing, publicó un pedido de disculpas dirigido a todos los hinchas del club.
En la descripción de un posteo en blanco y negro en sus redes sociales, Galarza escribió: “Quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión”.
“Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser”, cerró el mediocampista, acompañado por dos emoticones de corazones, uno rojo y otro blanco.
