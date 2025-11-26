Nuevos ataques rusos a Ucrania en plenas negociaciones

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Rusia atacó durante la noche del lunes la capital de Ucrania Kiev, y mató al menos a siete personas en una andanada que golpeó edificios de la ciudad e infraestructura energética, mientras que un ataque ucraniano en el sur de Rusia mató a tres personas y dañó viviendas, según informaron ayer las autoridades.
Los ataques se produjeron durante un renovado impulso de Estados Unidos para poner fin a la guerra que ha durado casi cuatro años y las conversaciones sobre un plan de paz promovido por Estados Unidos.
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que enviará a su enviado Steve Witkoff para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, en Moscú, en busca de cerrar un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania .En su red Truth Social, Trump precisó que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, negociará con los ucranianos, y añadió que espera reunirse con su par Volodimir Zelenski y con Putin “solo cuando el acuerdo esté concluido”.
