Bolsonaro comenzó a cumplir 27 años de cárcel, sin más recursos judiciales

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir ayer su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de estado, después de que la corte suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación.
El exmandatario (2019-2022) se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria pero el sábado pasado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por “riesgo de fuga”, tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.
La Corte Suprema declaró “firme” la sentencia de Bolsonaro, según un documento del tribunal. Permanecerá recluido en la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde se encuentra ahora. Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En 1964, un golpe de Estado dio inicio a dos décadas de dictadura militar.
La Corte rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia de Bolsonaro y ayer consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso.
De su lado, la defensa calificó como “sorprendente” la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación. “Sea como sea, la defensa interpondrá (...) el recurso que considera procedente”, adelantó Paulo Cunha Bueno, uno de los abogados de Bolsonaro, en la red social X. El líder de extrema derecha, de 70 años, cumplirá su pena en el complejo de la Policía Federal donde se encuentra actualmente.
Jair Bolsonaro está “devastado psicológicamente”, indicó el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos, luego de visitarlo.
Según la Corte Suprema, la trama golpista consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.
