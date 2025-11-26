Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ESTEBAN ECHEVERRÍA

Dos detenidos por el asesinato de un joven

26 de Noviembre de 2025 | 03:36
Un adolescente de 16 años y un joven de 23 fueron detenidos acusados por el crimen de Nazareno Isern (21), asesinado durante un intento de robo en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Según informaron fuentes policiales, la investigación estuvo a cargo de personal de la DDI de Lomas de Zamora, que generó un amplio rastrillaje en la zona, entre los montes y pastizales que costean la autopista.

En tanto, se identificó el tejido violentado y los senderos utilizados para la huida y durante la búsqueda se secuestró una billetera a 300 metros del lugar del hecho, además de un par de zapatillas a 500 metros.

Tras un amplio relevamiento fílmico sobre la calle Huergo y zonas linderas a la reserva natural, se identificaron a los sospechosos en coincidencia con los identikits, incluso, una de las ilustraciones fue reconocida por una víctima anterior a quien le habían robado días atrás.

Un allanamiento realizado en Lomas de Zamora derivó con un celular robado antes del homicidio y el dueño de éste apuntó a quien se lo había vendido, lo que concluyó en cuatro homicidios vinculados y los dos aprehendidos.

Respecto a los detenidos, se secuestraron cinco celulares, de los teléfonos particulares se extrajeron selfies con armas de fuego y deberán afrontar los cargos de robo agravado con arma de fuego no acreditada y homicidio agravado criminis causa.

Ahora se viene el turno de las declaraciones indagatorias y la necesidad de respuestas ante las autoridades del proceso.

Cabe destacar que el menor es punible y seguirá privado de la libertad.

