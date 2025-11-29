Suba de bonos y acciones; leve baja del riesgo país

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Las acciones y los bonos argentinos conservaron una moderada tónica alcista, con alzas más notorias en Wall Street, donde se reanudó la actividad tras un feriado por la festividad de Acción de Gracias en los EEUU. A la par, también se transitó una sesión calma en el plano cambiario, con una recuperación del volumen de negocios y el dólar estable.
El índice S&P Merval porteño ascendió un 0,2% en los 3.026.470 puntos, un nivel próximo al máximo nominal intradiario de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.
El riesgo país tuvo un leve retroceso hasta los 648 puntos básicos.
El dólar blue volvió a caer y registró un retroceso mensual. Por tercera rueda consecutiva quedó por debajo del tipo de cambio oficial mayorista.
El informal cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta. En la semana, la cotización aumentó $10 (+0,7%), pero en relación al cierre de octubre cayó $10 (-0,7%).
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.451,50. El dólar CCL cotizó a $1.518,05.
