Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta

El cruce entre Villarruel y Bullrich en el Senado

La senadora electa y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, tuvieron ayer su primer cruce en el recinto, sobre el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos, aunque la ministra de Seguridad habló luego de una relación “institucional” entre ambas.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, el cruce con Villarruel estuvo motivado por el reclamo en torno al número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, lo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores, por lo que pidió la palabra pero Villarruel se la negó.

La senadora reiteró luego que con Villarruel mantiene una relación “institucional” y que la titular del Senado “se planteó por encima de los partidos”.

“Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”, dijo Bullrich en declaraciones radiales.

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos, por lo que, levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

Ayer juraron 23 de los 24 senadores electos en los últimos comicios para el período 2025-2031. La única que forzadamente faltó a la ceremonia fue Lorena Villaverde, la legisladora rionegrina cuyo pliego quedó en suspenso por sus posibles vínculos con el narcotraficante Fred Machado.

Nueva diputada libertaria

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció ayer la incorporación de la diputada Verónica Razzini al bloque libertario. Razzini es diputada del PRO por Santa Fe.