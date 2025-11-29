No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para aprobar la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Provincia a tomar deuda por U$S 3.685 millones de dólares, terminaron abruptamente en la mañana de ayer. Y cerca del mediodía, se cayó la sesión ordinaria convocada para tratar el endeudamiento.

El peronismo solo logró juntar el voto de los diputados de Unión por la Patria y Nuevos Aires. En total, 39 legisladores, a 7 del quórum necesario para empezar la sesión que era de 46 diputados.

La oposición representada por el PRO, los dos bloques de la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza esta vez se unieron para cerrarle el paso al proyecto de endeudamiento del Gobierno.

Nuevamente las diferencias en la financiación del Fondo destinado a los municipios y en el reparto de cargos a la oposición en el directorio del Banco Provincia, determinaron el fin de las conversaciones iniciadas en el día de ayer.

Desde la Casa de Gobierno de calle 6, confirmaron a El Día que convocarán a sesiones extraordinarias para el miércoles próximo, 3 de diciembre. Ese día sesionará primero Diputados y luego Senadores. Un día antes jurarán los nuevos legisladores electos en ambas cámaras.

En el ejecutivo bonaerense temen que la llegada de los nuevos diputados y senadores libertarios -a partir del 10 de diciembre- con una oposición cerrada al peronismo, frenen definitivamente la iniciativa.

Las diferencias

El Proyecto de Ley de Financiamiento despachado favorablemente por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar un total de deuda de U$S 3.685 dólares, distribuidos así: U$S 1045 millones para amortizaciones de deuda; U$S 1990 destinados a gastos del sector público; U$S 250 millones para que la Tesorería General de la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro en peso u otras monedas; U$S 150 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía; y U$S 150 millones para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El artículo tercero de la ley de Financiamiento aprobado por la Comisión de Presupuesto e Impuesto de Diputados, estableció un fondo destinado a municipios del 8% correspondiente al monto del endeudamiento propuesto en los articulados uno y dos de la iniciativa: U$S 3.035 millones. En pesos, cerca de 360 mil millones.

El Ejecutivo le propuso a los intendentes y legisladores opositores un monto fijo pagadero en tres veces y el resto a medida que ingresen los fondos de la toma de deuda. Pero hay diferencias en el monto fijo a repartirse en tres cuotas.

El otro tema de disputa era el nombramiento de opositores en el directorio del Banco Provincia (BAPRO), que sería ampliado de 8 a 12. La UCR y el PRO pedían que el gobierno envíe los pliegos antes de votar el endeudamiento. Y ahí quedó trabado el tema.

Por otro lado, tanto el PRO como los Libertarios, que en la última elección fueron juntos en las elecciones provinciales, no quieren “quedar pegados” al aumento del gasto que generaría crear 4 nuevos lugares en el directorio del BAPRO, con sueldos elevados y asesores, que se contradice con su política nacional.

¿Qué opina el oficialismo?

El presidente del bloque de diputados de UxP, Facundo Tignanelli, fue la voz del oficialismo que opinó ayer sobre las negociaciones que han llevado a cabo para aprobar la Ley de Financiamiento.

“Se han hecho todos los intentos, desde esta Cámara. Los ministros que vienen trabajando las leyes, todo el equipo del gobernador ha instado al diálogo y comunicado con cada uno de los dirigentes de la oposición, los presidentes de bloques y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia”, remarcó el diputado camporista.

Y agregó: “Nuevamente, desde nuestro bloque vamos a apelar a que la oposición entre en razones y podamos sentarnos a charlar todo lo que sea necesario para poder alcanzar la ley que necesitamos”.

En tanto cerca de Kicillof transmiten su preocupación por la marcha de la negociación de la Ley de Financiamiento en la Legislatura. Saben que el miércoles será la última chance de aprobarlo. Pero no son tan optimistas.