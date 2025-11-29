Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Política y Economía |El Gobierno convocó a las dos cámaras de la legislatura a sesionar el miércoles próximo

No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento

El oficialismo solo logró juntar a 39 legisladores propios y de Nuevos Aires. Tratará de aprobarlo en sesiones extraordinarias

No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento

Los diputados Guerrera y Tignanelli ayer hablaron con Massa / x

29 de Noviembre de 2025 | 01:59
Edición impresa

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para aprobar la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Provincia a tomar deuda por U$S 3.685 millones de dólares, terminaron abruptamente en la mañana de ayer. Y cerca del mediodía, se cayó la sesión ordinaria convocada para tratar el endeudamiento.

El peronismo solo logró juntar el voto de los diputados de Unión por la Patria y Nuevos Aires. En total, 39 legisladores, a 7 del quórum necesario para empezar la sesión que era de 46 diputados.

La oposición representada por el PRO, los dos bloques de la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza esta vez se unieron para cerrarle el paso al proyecto de endeudamiento del Gobierno.

Nuevamente las diferencias en la financiación del Fondo destinado a los municipios y en el reparto de cargos a la oposición en el directorio del Banco Provincia, determinaron el fin de las conversaciones iniciadas en el día de ayer.

Desde la Casa de Gobierno de calle 6, confirmaron a El Día que convocarán a sesiones extraordinarias para el miércoles próximo, 3 de diciembre. Ese día sesionará primero Diputados y luego Senadores. Un día antes jurarán los nuevos legisladores electos en ambas cámaras.

En el ejecutivo bonaerense temen que la llegada de los nuevos diputados y senadores libertarios -a partir del 10 de diciembre- con una oposición cerrada al peronismo, frenen definitivamente la iniciativa.

LE PUEDE INTERESAR

Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi

LE PUEDE INTERESAR

Guerrera, Tignanelli y un llamado de Sergio Massa

Las diferencias

El Proyecto de Ley de Financiamiento despachado favorablemente por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar un total de deuda de U$S 3.685 dólares, distribuidos así: U$S 1045 millones para amortizaciones de deuda; U$S 1990 destinados a gastos del sector público; U$S 250 millones para que la Tesorería General de la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro en peso u otras monedas; U$S 150 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía; y U$S 150 millones para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El artículo tercero de la ley de Financiamiento aprobado por la Comisión de Presupuesto e Impuesto de Diputados, estableció un fondo destinado a municipios del 8% correspondiente al monto del endeudamiento propuesto en los articulados uno y dos de la iniciativa: U$S 3.035 millones. En pesos, cerca de 360 mil millones.

El Ejecutivo le propuso a los intendentes y legisladores opositores un monto fijo pagadero en tres veces y el resto a medida que ingresen los fondos de la toma de deuda. Pero hay diferencias en el monto fijo a repartirse en tres cuotas.

El otro tema de disputa era el nombramiento de opositores en el directorio del Banco Provincia (BAPRO), que sería ampliado de 8 a 12. La UCR y el PRO pedían que el gobierno envíe los pliegos antes de votar el endeudamiento. Y ahí quedó trabado el tema.

Por otro lado, tanto el PRO como los Libertarios, que en la última elección fueron juntos en las elecciones provinciales, no quieren “quedar pegados” al aumento del gasto que generaría crear 4 nuevos lugares en el directorio del BAPRO, con sueldos elevados y asesores, que se contradice con su política nacional.

¿Qué opina el oficialismo?

El presidente del bloque de diputados de UxP, Facundo Tignanelli, fue la voz del oficialismo que opinó ayer sobre las negociaciones que han llevado a cabo para aprobar la Ley de Financiamiento.

“Se han hecho todos los intentos, desde esta Cámara. Los ministros que vienen trabajando las leyes, todo el equipo del gobernador ha instado al diálogo y comunicado con cada uno de los dirigentes de la oposición, los presidentes de bloques y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia”, remarcó el diputado camporista.

Y agregó: “Nuevamente, desde nuestro bloque vamos a apelar a que la oposición entre en razones y podamos sentarnos a charlar todo lo que sea necesario para poder alcanzar la ley que necesitamos”.

En tanto cerca de Kicillof transmiten su preocupación por la marcha de la negociación de la Ley de Financiamiento en la Legislatura. Saben que el miércoles será la última chance de aprobarlo. Pero no son tan optimistas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Los borrados en River se despidieron del plantel
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta

Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla