Úbeda: “Boca lo jugó como lo tenía que jugar”

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además enfatizó en que consiguieron tres puntos claves y elogió a Zeballos: “Es noble, con mucho potencial físico y técnico”
Luego de la importante victoria ante Estudiantes, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, valoró el partido que hizo su equipo y elogió a Exequiel Zeballos, la gran figura que tuvo el club de la Ribera.
“Fue un partido súper intenso, sabíamos que Estudiantes nos iba a proponer un partido de estas características, debíamos ser inteligentes en cómo contrarrestar las embestidas. Gran parte del partido estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos”.
Además remarcó la importancia de los tres puntos: “No sé si fue bisagra, pero sí fue un partido importante que lo supimos ganar. Estudiantes tiene un plantel a la altura del nuestro, formaron un equipo para jugar varias competencias, más de local y por eso se valora el triunfo, nos da un poquito de tranquilidad respecto a los 2 partidos que nos quedan”.
Además elogió a los jugadores y destacó que se focalizaron en obtener estos puntos importantes: “Hace 15 días atrás hablamos con los chicos y sabíamos que teníamos 4 finales por delante y que teníamos que saber cómo jugarlas, hemos iniciado ese proceso bastante bien”.
Párrafo aparte, elogió al Changuito Zeballos, quien viene en crecimiento en los últimos partidos: “Lo de Zeballos me genera felicidad, es un chico noble, con un potencial físico y técnico increíble, lo hemos venido llevando de a poco, generándole confianza, que es lo que más necesita, vieron los desequilibrios que tiene en el partido y lo hace importante, tiene que creerselá, si usa su 100% es un jugador desequilibrante”.
Y destacó la actitud que mostró el Xeneize: “Así se tienen que jugar estos partidos, cuando está la posibilidad de jugar, hay que jugar que es lo principal, después hay que ser aguerrido y duro cuando hay que defender y recuperar de Boca, la historia de Boca sabe como enfrentar este tipo de partidos y nosotros lo tenemos bien en claro”.
LE PUEDE INTERESAR
Paredes y Cavani dijeron presente para alentar a sus compañeros en UNO
LE PUEDE INTERESAR
Godoy Cruz y San Martín no salieron del empate
También se refirió al ingreso de Ander Herrera y explicó por qué no jugó de entrada: “A Ander Herrera lo venimos cuidando para poder cada minuto que nos dé dentro de la cancha nos dé lo máximo, es súper inteligente, acomoda al equipo si hay errores, acomoda el equipo ante la necesidad, tiene lectura de juego, es el segundo penal que le cometen, supo aprovechar la oportunidad. A pesar de sus pocos minutos, juega bien y marca la diferencia”.
Tras la victoria del Xeneize, el delantero Exequiel Zeballos valoró el nivel que mostró el equipo: “Estoy contento por todo el equipo, que hizo un partido extraordinario. Sabíamos contra quién íbamos a jugar, contra un Estudiantes que es muy bueno. Que está un ex compañero mío que es Medina, que jugó un partidazo”.
Además destacó el apoyo de los referentes del plantel: “Hay que ser fuertes, porque la realidad es que hay referentes que me ayudan y me dicen que vaya para adelante. Eso me dio mucha confianza y gracias a Dios me tocó hacer un gol clave para el equipo. Tengo que agradecer al 5 (Paredes), que me dio mucha confianza”.
Sobre el Superclásico que se viene, enfatizó: “Boca llega muy bien, porque la victoria ante Estudiantes suma confianza. Hay que seguir trabajando en la semana y ojalá podamos hacer un Superclásico muy lindo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí