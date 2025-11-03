Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL ENTRENADOR VALORÓ LA FIRMEZA DEFENSIVA Y EL CARÁCTER DEL XENEIZE

Úbeda: “Boca lo jugó como lo tenía que jugar”

Además enfatizó en que consiguieron tres puntos claves y elogió a Zeballos: “Es noble, con mucho potencial físico y técnico”

Úbeda: “Boca lo jugó como lo tenía que jugar”

Úbeda remarcó lo aguerrido que fue Boca en La Plata / Fotobaires

3 de Noviembre de 2025 | 01:31
Luego de la importante victoria ante Estudiantes, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, valoró el partido que hizo su equipo y elogió a Exequiel Zeballos, la gran figura que tuvo el club de la Ribera.

“Fue un partido súper intenso, sabíamos que Estudiantes nos iba a proponer un partido de estas características, debíamos ser inteligentes en cómo contrarrestar las embestidas. Gran parte del partido estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos”.

Además remarcó la importancia de los tres puntos: “No sé si fue bisagra, pero sí fue un partido importante que lo supimos ganar. Estudiantes tiene un plantel a la altura del nuestro, formaron un equipo para jugar varias competencias, más de local y por eso se valora el triunfo, nos da un poquito de tranquilidad respecto a los 2 partidos que nos quedan”.

Además elogió a los jugadores y destacó que se focalizaron en obtener estos puntos importantes: “Hace 15 días atrás hablamos con los chicos y sabíamos que teníamos 4 finales por delante y que teníamos que saber cómo jugarlas, hemos iniciado ese proceso bastante bien”.

Párrafo aparte, elogió al Changuito Zeballos, quien viene en crecimiento en los últimos partidos: “Lo de Zeballos me genera felicidad, es un chico noble, con un potencial físico y técnico increíble, lo hemos venido llevando de a poco, generándole confianza, que es lo que más necesita, vieron los desequilibrios que tiene en el partido y lo hace importante, tiene que creerselá, si usa su 100% es un jugador desequilibrante”.

Y destacó la actitud que mostró el Xeneize: “Así se tienen que jugar estos partidos, cuando está la posibilidad de jugar, hay que jugar que es lo principal, después hay que ser aguerrido y duro cuando hay que defender y recuperar de Boca, la historia de Boca sabe como enfrentar este tipo de partidos y nosotros lo tenemos bien en claro”.

También se refirió al ingreso de Ander Herrera y explicó por qué no jugó de entrada: “A Ander Herrera lo venimos cuidando para poder cada minuto que nos dé dentro de la cancha nos dé lo máximo, es súper inteligente, acomoda al equipo si hay errores, acomoda el equipo ante la necesidad, tiene lectura de juego, es el segundo penal que le cometen, supo aprovechar la oportunidad. A pesar de sus pocos minutos, juega bien y marca la diferencia”.

“EL EQUIPO HIZO UN PARTIDO EXTRAORDINARIO”

Tras la victoria del Xeneize, el delantero Exequiel Zeballos valoró el nivel que mostró el equipo: “Estoy contento por todo el equipo, que hizo un partido extraordinario. Sabíamos contra quién íbamos a jugar, contra un Estudiantes que es muy bueno. Que está un ex compañero mío que es Medina, que jugó un partidazo”.

Además destacó el apoyo de los referentes del plantel: “Hay que ser fuertes, porque la realidad es que hay referentes que me ayudan y me dicen que vaya para adelante. Eso me dio mucha confianza y gracias a Dios me tocó hacer un gol clave para el equipo. Tengo que agradecer al 5 (Paredes), que me dio mucha confianza”.

Sobre el Superclásico que se viene, enfatizó: “Boca llega muy bien, porque la victoria ante Estudiantes suma confianza. Hay que seguir trabajando en la semana y ojalá podamos hacer un Superclásico muy lindo”.

 

