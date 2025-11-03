Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Domínguez: "Les regalamos el partido"

Domínguez: “Les regalamos el partido”

Dijo que el Pincha fue muy superior y señaló que los penales fueron dudosos. “No revisaron una jugada antes de la expulsión”

Domínguez: “Les regalamos el partido”

El DT fue crítico con el arbitraje y destacó el nivel del equipo / F.Baires

3 de Noviembre de 2025 | 01:35
Edición impresa

Luego de la derrota ante Boca, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, señaló que no merecieron perder y enfatizó en las jugadas polémicas que marcaron el rumbo del encuentro. “Las sensaciones son de bronca, porque sentimos que les regalamos el partido. Los dos penales son muy dudosos. En este fútbol que estamos, lamentablemente hay que aceptarlo. Lo que más me duele es que le regalamos el partido y no sólo una vez, sino dos veces.

Además puntualizó en los detalles y en que Boca no hizo méritos para ganar: “Tenemos que crecer y ajustar. Después el VAR está para resolver y solucionar, se supone. Y todos los fin de semanas pasan cosas. Y pasan, pasan. Tenemos que ser más fuertes mentalmente y defender mejor. Nos atacaron tres veces y nos hicieron dos penales. Boca atacó tres veces nomás. Lamentablemente crecés con los cachetazos y quedamos lejos de las copas. Contra esta clase de rival, tenemos que ser más fuertes”.

También señaló que no tuvieron la eficacia necesaria: “No pudimos ser eficaces y hay que seguir creyendo en la parte positiva, para ajustar lo que nos costó. Vamos a esperar el martes para ver con las caras que nos vamos a encontrar, para definir el equipo”.

Y puntualizó en una jugada clave: “No revisaron una falta clara contra Palacios, antes de la expulsión de Neves. Se iba uno contra uno. Pero bueno, el VAR no intercedió”.

Además de destacar que es un semestre muy bueno del Pincha, destacó que buscarán dar pelea en los últimos dos encuentros que le quedan al Pincha: “Hay que crecer esta semana, porque se nos viene un rival directo como Tigre. Después hay que ver como finalizamos el torneo, porque está todo muy ajustado”. También destacó el nivel que mostró Cetré en los últimos partidos.

Por último, dijo que hacen autocrítica, pero que representan al club de la mejor forma: “Tenemos autocrítica, porque no podemos regalar dos penales. Más allá de si son o no son. Esos errores son grupales. Igual le quiero decir al periodismo que se quede tranquilo, porque la autocrítica la tenemos. Sabemos lo que tenemos que mejorar y también cuáles son nuestras virtudes”.

VIDEO. Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

 

