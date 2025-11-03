Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UN VECINO HERIDO

Denuncian una salvaje agresión en Romero

Denuncian una salvaje agresión en Romero

3 de Noviembre de 2025 | 03:33
Anteanoche, cerca de las 22.40, atacaron a fierrazos a un hombre de unos 30 años para bajarlo de una moto Mondial 110cc. Además le quitaron las zapatillas y otros elementos de valor.

De acuerdo a lo indicado a este diario por voceros del caso, el hecho se produjo en la calle 173 entre 37 y 38, donde lo interceptaron otras tres motocicletas con dos ocupantes cada una.

Enseguida, uno de los agresores le mostró un arma de fuego, lo que motivó que se quedara inmóvil para evitar cualquier represalia.

Igualmente, previo castigarlo con una especie de palo filoso, le sacaron su calzado, el celular y una mochila, más el rodado.

Para colmo de males, terminó con corte en su pierna derecha, aunque no se informó si lo trasladaron a un centro asistencial o si prefirió hacerlo por su cuenta. Ahora interviene a la comisaría decimocuarta.

 

