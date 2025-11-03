Denuncian una salvaje agresión en Romero

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Anteanoche, cerca de las 22.40, atacaron a fierrazos a un hombre de unos 30 años para bajarlo de una moto Mondial 110cc. Además le quitaron las zapatillas y otros elementos de valor.
De acuerdo a lo indicado a este diario por voceros del caso, el hecho se produjo en la calle 173 entre 37 y 38, donde lo interceptaron otras tres motocicletas con dos ocupantes cada una.
Enseguida, uno de los agresores le mostró un arma de fuego, lo que motivó que se quedara inmóvil para evitar cualquier represalia.
Igualmente, previo castigarlo con una especie de palo filoso, le sacaron su calzado, el celular y una mochila, más el rodado.
Para colmo de males, terminó con corte en su pierna derecha, aunque no se informó si lo trasladaron a un centro asistencial o si prefirió hacerlo por su cuenta. Ahora interviene a la comisaría decimocuarta.
