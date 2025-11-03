Conmoción por una muerte en Plaza España

Ayer por la tarde, después de un arranque de jornada un tanto destemplado, un hombre de poco más de 50 años aprovechaba el buen clima para aparentemente realizar un poco de ejercicio físico en Plaza España. Sin embargo, por razones que se desconocen, se descompensó y sufrió una muerte súbita.

En nada sirvieron los desesperados intentos de los vecinos por auxiliarlo. Tampoco los llamados al 911 y 107. Es que, apenas llegó una ambulancia del SAME, se constató su deceso.

Enseguida también llegó la policía, que acordó el lugar a la espera de una definición judicial.

En principio, al tratarse de un fallecimiento por causas naturales, solo se dio inicio a una actuación de oficio, que refiere “averiguación de causales de muerte”, aunque de quedar certificado el deceso se cerrará sin mayor trámite.

En el lugar quedó la conmoción de quienes presenciaron la escena y, casi de inmediato, conocieron del trágico final.