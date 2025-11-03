Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |CRUZÓ A LOS LADRONES EN LOS HORNOS

Una policía a los tiros por el robo de su motocicleta

Archivo

3 de Noviembre de 2025 | 03:35
Edición impresa

Una policía de 28 años, que reviste funciones en el GAD La Plata, sufrió el robo de su moto en las calles 15 y 67, cuando estaba dentro de un policonsultorio médico. El hecho ocurrió hace unos días y terminó a los tiros.

De acuerdo a lo manifestado por la agente, una vez que se percató de la sustracción de su rodado, marca Mondial 150, llamó a su pareja, que la pasó a buscar en otro vehículo de similares características para retornar a su casa de Los Hornos.

Increíblemente, cuando circulaban por las calles 144 y 77, vieron pasar el vehículo de su propiedad con dos hombres que habían ingresado al centro de salud con la excusa de vender medias.

Enseguida se hizo conocer como personal de la fuerza de seguridad y les gritó “esa es mi moto”, pero no logró que los ladrones se detuvieran. Al contrario.

En ese instante de tensión, con las “pulsaciones a mil”, quien conducía la moto de la policía sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos, por lo que la agente y su pareja terminaron en el piso. Afortunadamente ilesos.

De todas formas, pese a la caída, debido a un volantazo preventivo, la oficial se incorporó con su arma reglamentaria y respondió la agresión, aunque no evitó la fuga de los ladrones.

Lo que no sabe es si, al repeler el ataque, lesionó a alguno de los asaltantes.

Ahora se están analizando las cámaras de seguridad de todo el recorrido de los delincuentes, ya que se presume que están filmados y en primer plano.

Con esas imágenes, seguramente los detectives podrán arrimarle las constancias a la fiscalía en turno, que tendrá entonces que analizar un requerimiento de detención.

Demás está decir que los vecinos de la zona de los disparos vivieron el hecho con mucha desesperación, porque más de una vez esos tiros a ciegas pueden provocar víctimas inocentes.

Si bien el robo ocurrió en el casco de la Ciudad, como muchas veces ocurre, los ladrones enfilan hacia la Megatoma y adyacencias.

Este diario ya realizó distintas notas al respecto, alertando de esa situación, pero “nada cambia”, refirió un habitante de la localidad con evidente enojo.

