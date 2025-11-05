Internaron a un hombre que recibió un disparo

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando
Un hombre de 33 años tuvo que ser hospitalizado, en los primeros minutos del lunes, luego de ser atacado de al menos un balazo, en circunstancias que ahora son materia de investigación. Pasó en Barrio Aeropuerto.
Por lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, fue un amigo de la víctima, de la misma edad, quien alertó a personal policial de la jurisdicción que el hecho se produjo en las calles 117 y 604.
Tras asegurar que había sido testigo de la agresión -cuyo móvil aseguró desconocer- e informar además que su amigo se hallaba internado en el Hospital San Martín, una comitiva policial se dirigió a ese centro asistencial y constató la veracidad de la denuncia.
Los voceros refirieron a su vez que, cuando los agentes fueron al hospital a tomarle una declaración a la víctima, “se encontraba bajo los efectos de sedantes”.
Por eso ahora los investigadores buscan establecer si hay cámaras que registraron al o los responsables del ataque, para orientar la pesquisa.
