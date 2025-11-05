Un policía se defendió de un asalto a los tiros

Un oficial retirado de la Policía Federal fue detenido ayer tras abatir a un motochorro en el barrio porteño de Núñez, que intentó robarle el dinero que un amigo al que protegía había retirado de una financiera del microcentro.

Fuentes policiales informaron que el agente pasó junto a su acompañante por una oficina situada en la intersección de Reconquista y Corrientes, en la que se presume habrían sido “marcados” por un grupo de ladrones.

Al marcharse del inmueble, los damnificados se subieron a su auto Fiat Palio para concurrir a Núñez, donde los atacantes los abordaron con el objetivo de sustraer el efectivo.

En ese momento, de acuerdo al relato del oficial, extrajo su arma reglamentario y efectuó un disparo con el que mató a uno de los asaltantes, al tiempo que los demás cómplices escaparon en motocicleta.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13B recibieron un alerta en el 911, concurrieron al lugar y constataron el deceso del agresor, mientras que el policía retirado de la Federal resultó ileso y quedó a disposición judicial, mientras se define la mecánica del hecho.

Interviene el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº 39, a cargo de Santiago Bignone.