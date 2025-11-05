Un policía se defendió de un asalto a los tiros

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Macri marcó diferencias con Milei y advirtió sobre “liderazgos narcisistas”
Sin cuotas adicionales en el Inmobiliario y habrá bajas en la Patente
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un oficial retirado de la Policía Federal fue detenido ayer tras abatir a un motochorro en el barrio porteño de Núñez, que intentó robarle el dinero que un amigo al que protegía había retirado de una financiera del microcentro.
Fuentes policiales informaron que el agente pasó junto a su acompañante por una oficina situada en la intersección de Reconquista y Corrientes, en la que se presume habrían sido “marcados” por un grupo de ladrones.
Al marcharse del inmueble, los damnificados se subieron a su auto Fiat Palio para concurrir a Núñez, donde los atacantes los abordaron con el objetivo de sustraer el efectivo.
En ese momento, de acuerdo al relato del oficial, extrajo su arma reglamentario y efectuó un disparo con el que mató a uno de los asaltantes, al tiempo que los demás cómplices escaparon en motocicleta.
Agentes de la Comisaría Vecinal 13B recibieron un alerta en el 911, concurrieron al lugar y constataron el deceso del agresor, mientras que el policía retirado de la Federal resultó ileso y quedó a disposición judicial, mientras se define la mecánica del hecho.
Interviene el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº 39, a cargo de Santiago Bignone.
LE PUEDE INTERESAR
Se jubiló, hizo una fiesta y lo mataron
LE PUEDE INTERESAR
Un árbitro obligado a un curso para moderar impulsos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí