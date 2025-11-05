Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |MURIÓ UN LADRÓN

Un policía se defendió de un asalto a los tiros

5 de Noviembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Un oficial retirado de la Policía Federal fue detenido ayer tras abatir a un motochorro en el barrio porteño de Núñez, que intentó robarle el dinero que un amigo al que protegía había retirado de una financiera del microcentro.

Fuentes policiales informaron que el agente pasó junto a su acompañante por una oficina situada en la intersección de Reconquista y Corrientes, en la que se presume habrían sido “marcados” por un grupo de ladrones.

Al marcharse del inmueble, los damnificados se subieron a su auto Fiat Palio para concurrir a Núñez, donde los atacantes los abordaron con el objetivo de sustraer el efectivo.

En ese momento, de acuerdo al relato del oficial, extrajo su arma reglamentario y efectuó un disparo con el que mató a uno de los asaltantes, al tiempo que los demás cómplices escaparon en motocicleta.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13B recibieron un alerta en el 911, concurrieron al lugar y constataron el deceso del agresor, mientras que el policía retirado de la Federal resultó ileso y quedó a disposición judicial, mientras se define la mecánica del hecho.

Interviene el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº 39, a cargo de Santiago Bignone.

LE PUEDE INTERESAR

Se jubiló, hizo una fiesta y lo mataron

LE PUEDE INTERESAR

Un árbitro obligado a un curso para moderar impulsos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
Últimas noticias de Policiales

Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla