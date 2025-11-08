Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La UE se pone más firme con los ciudadanos de Rusia

8 de Noviembre de 2025 | 01:44
La Unión Europea anunció normas más estrictas para la concesión de visas a los ciudadanos rusos, con el objetivo de reforzar su seguridad tras varios ataques híbridos atribuidos a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022.

A partir de ahora ya no se atribuirá a los ciudadanos rusos visas de entradas múltiples, sino únicamente visas válidas para una sola entrada, indicó la Comisión Europea.

Estas restricciones permitirán un examen más atento y repetido de las solicitudes de visado, con el fin de “reducir cualquier riesgo potencial para la seguridad”, añadió la Comisión.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, subrayó que el bloque se enfrenta a “perturbaciones y sabotajes sin precedentes causados por drones”. “Debemos proteger a nuestros ciudadanos”, destacó.

No obstante, la medida no convence a los disidentes rusos, que consideran que será sobre todo útil para la propaganda del Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no deja de denunciar la supuesta hostilidad de Occidente contra el “mundo ruso”.

En este contexto, y “con el objetivo de favorecer la paz en Europa, es contraproducente ayudar a las autoridades rusas a aislar a la sociedad rusa”, estimó Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, en una carta enviada a Kallas en septiembre.

Interrogado sobre las críticas de Navalnaya, un portavoz de la Comisión aseguró que se prevén excepciones para ciertos casos, como “periodistas independientes y defensores de los derechos humanos”.

“Excepcionalmente, en casos justificados, los Estados miembros también podrán conceder visados de entradas múltiples a personas cuya fiabilidad e integridad no presenten ninguna duda”, añadió.

Los Veintisiete ya habían reforzado el control de los desplazamientos de los diplomáticos rusos nombrados en países de la UE.

 

