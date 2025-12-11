Satisfacción en Wall Street, que cerró su jornada al alza

La bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, tras el recorte de las tasas interés de la Reserva Federal (Fed, banco central) y ante la perspectiva de una menor inflación el próximo año. El índice Dow Jones subió 1,05%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,33% y el ampliado S&P 500 ganó 0,67%.

La Fed redujo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual por tercera vez consecutiva. El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. Los recortes de tipos de interés son generalmente bien recibidos por Wall Street porque tienden a impulsar el crecimiento y por lo tanto aumentan las perspectivas de beneficios empresariales. Estados Unidos atraviesa simultáneamente una aceleración de la inflación y un mayor desempleo, escenarios que en teoría implican medidas opuestas por parte de la Fed.