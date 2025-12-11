Satisfacción en Wall Street, que cerró su jornada al alza

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, tras el recorte de las tasas interés de la Reserva Federal (Fed, banco central) y ante la perspectiva de una menor inflación el próximo año. El índice Dow Jones subió 1,05%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,33% y el ampliado S&P 500 ganó 0,67%.
La Fed redujo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual por tercera vez consecutiva. El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. Los recortes de tipos de interés son generalmente bien recibidos por Wall Street porque tienden a impulsar el crecimiento y por lo tanto aumentan las perspectivas de beneficios empresariales. Estados Unidos atraviesa simultáneamente una aceleración de la inflación y un mayor desempleo, escenarios que en teoría implican medidas opuestas por parte de la Fed.
