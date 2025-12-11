Tras coronarse campeón da un salto al Turismo Pista

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ya cuenta con auto, equipo y motorista para correr en una categoría más exigente y federal
Agustín Maestropaolo tiene 26 años y acaba de cerrar un año inolvidable: se consagró campeón de la Fiat Uno Asociación Standard Mejorado (ASM), categoría en la que ya había sido subcampeón en 2024 y campeón en 2023. El título de 2025 significó el broche ideal para un ciclo de tres temporadas que tuvo al platense como uno de los protagonistas excluyentes del automovilismo zonal.
“Es una linda alegría haber podido cerrar un ciclo en la categoría con un campeonato. Es una buena manera de poner un punto y dar un salto a un desafío más importante como es correr en el Turismo Pista”, destacó el piloto. La satisfacción por el logro no le impide mirar más allá: “Claro que está bueno ganar un título y celebrarlo con todo el equipo. Pero también está bueno tener nuevos desafíos. Y por eso ya tengo la cabeza en lo que viene, que es algo que motiva mucho”.
Maestropaolo, que inició su recorrido en el karting en 2006 y pasó por la Fórmula 4 en 2014, tuvo un buen desempeño en la Monomarca Fiat: fue tercero en 2020 y subcampeón en 2021. Luego dio el salto a la Fiat Uno ASM, donde volvió a demostrar su regularidad y crecimiento. Ahora, en 2026, enfrentará un peldaño más alto en el automovilismo nacional.
El próximo año correrá en el Turismo Pista, categoría que implica un salto deportivo y presupuestario respecto de la ASM y que recorre autódromos de distintas provincias del país en un calendario federal de 10 fechas. Competirá en la Clase 1, la división menor dentro de la estructura del TP, aunque con un nivel técnico exigente y un parque automotor numeroso.
“Por suerte ya tenemos toda la estructura para correr en el Turismo Pista”, señaló. El piloto platense cuenta con el auto, el equipo AP Racing —de Alejandro Paz— y la motorización a cargo de Jorge Caruso. Ese respaldo le permitirá afrontar una categoría en la que cada detalle se vuelve clave: viajes, logística, repuestos, pruebas y un presupuesto muy superior al que demanda la ASM.
“Pasar al Turismo Pista no solo representa un salto dentro del automovilismo, sino un mayor esfuerzo en muchos aspectos y un mayor desafío deportivo”, resumió.
LE PUEDE INTERESAR
El City de Pep sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu
LE PUEDE INTERESAR
Flamengo accedió a las semifinales de la Copa Intercontinental
“Es una alegría enorme haber cerrado un ciclo en la categoría con un campeonato”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí