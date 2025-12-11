Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Agustín Maestropaolo Sumó otro título en Fiat Uno

Tras coronarse campeón da un salto al Turismo Pista

Ya cuenta con auto, equipo y motorista para correr en una categoría más exigente y federal

Tras coronarse campeón da un salto al Turismo Pista

nuevo título para el piloto agustín maestropaolo / el dia

11 de Diciembre de 2025 | 04:33
Edición impresa

Agustín Maestropaolo tiene 26 años y acaba de cerrar un año inolvidable: se consagró campeón de la Fiat Uno Asociación Standard Mejorado (ASM), categoría en la que ya había sido subcampeón en 2024 y campeón en 2023. El título de 2025 significó el broche ideal para un ciclo de tres temporadas que tuvo al platense como uno de los protagonistas excluyentes del automovilismo zonal.

“Es una linda alegría haber podido cerrar un ciclo en la categoría con un campeonato. Es una buena manera de poner un punto y dar un salto a un desafío más importante como es correr en el Turismo Pista”, destacó el piloto. La satisfacción por el logro no le impide mirar más allá: “Claro que está bueno ganar un título y celebrarlo con todo el equipo. Pero también está bueno tener nuevos desafíos. Y por eso ya tengo la cabeza en lo que viene, que es algo que motiva mucho”.

Maestropaolo, que inició su recorrido en el karting en 2006 y pasó por la Fórmula 4 en 2014, tuvo un buen desempeño en la Monomarca Fiat: fue tercero en 2020 y subcampeón en 2021. Luego dio el salto a la Fiat Uno ASM, donde volvió a demostrar su regularidad y crecimiento. Ahora, en 2026, enfrentará un peldaño más alto en el automovilismo nacional.

El próximo año correrá en el Turismo Pista, categoría que implica un salto deportivo y presupuestario respecto de la ASM y que recorre autódromos de distintas provincias del país en un calendario federal de 10 fechas. Competirá en la Clase 1, la división menor dentro de la estructura del TP, aunque con un nivel técnico exigente y un parque automotor numeroso.

“Por suerte ya tenemos toda la estructura para correr en el Turismo Pista”, señaló. El piloto platense cuenta con el auto, el equipo AP Racing —de Alejandro Paz— y la motorización a cargo de Jorge Caruso. Ese respaldo le permitirá afrontar una categoría en la que cada detalle se vuelve clave: viajes, logística, repuestos, pruebas y un presupuesto muy superior al que demanda la ASM.

“Pasar al Turismo Pista no solo representa un salto dentro del automovilismo, sino un mayor esfuerzo en muchos aspectos y un mayor desafío deportivo”, resumió.

“Es una alegría enorme haber cerrado un ciclo en la categoría con un campeonato”

 

