El City de Pep sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu

El Manchester City sorprendió ayer al Real Madrid, al que venció por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, por la sexta fecha de la UEFA Champions League.
Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola se quedó con el cuarto lugar de la tabla y desplazó desplazó alos de Xabi Alonso al séptimo lugar.
Los dos goles del City fueron realizados por el inglés Nico O’Reilly y el noruego Erling Haaland. Mientras que el único tanto del Real llegó de la mano del brasileño Rodrygo.
El Manchester City manejó los tiempos del partido, aunque los dos equipos tuvieron una vocación ofensiva permanente, lo que generó una intensa dinámica de ida y vuelta.
En el minuto 28, el Real Madrid abrió el marcador. Rodrygo definió una jugada colectiva con un disparo preciso desde adentro del área chica, sin ninguna oposicion por parte de su rival.
Pero, a los 35 minutos, el City igualó las acciones. Nico O’Reilly aprovechó un rebote que proporcionó el arquero Thibaut Courtois y con un disparo potente, dentro del área chica, envió la pelota al fondo de la red.
Además, en el minuto 43, el delantero noruego Erling Haaland convirtió de penal y selló el primer tiempo con un sólido 2-1 en el tanteador.
En el complemento, Real Madrid regresó al terreno de juego con una actitud diferente, respecto de lo que se vio en la primera parte, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron su caída delante de sus hinchas, que se fueron masticando bronca por la derrota y por el momento del equipo en la competencia más importante del Viejo Continente.
En otro de los partidos de la jornada, Napoli cayó 2-0 ante el Benfica portugués en el estadio da Luz de Lisboa y se quedó a tan solo dos puestos de no clasificar a la siguente instancia de la competición.
Los dos goles de las “Águilas” fueron convertidos por el colombiano Richard Ríos y el luxemburgués Leandro Barreiro.
En el balance, el equipo lusitano justifició la victoria ante un rival que deberá cambiar de postura en este certamen.
Por otra parte, Borussia Dortmund igualó 2-2 con el Bodo Glimt; Qarabag Agdam cayó 4-2 frente al Ajax; Villarreal perdió 3-2 con el F.C Copenhague; PSG igualó 0-0 con el Athletic de Bilbao; Arsenal goleó 3-0 a Brujas y Juventus supero 2-0 a Pafos F.C.
