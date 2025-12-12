Wall Street terminó con cierre mixto

Wall Street cerró ayer en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, alcanzó un nuevo récord en la jornada, apoyado en parte por el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central).

Así, el Dow sumó 1,34 %; el S&P 500 también logró un récord y ganó un 0,21 %, mientras que el Nasdaq terminó con una baja del 0,26 %.

La Fed cumplió el miércoles las expectativas de los analistas al anunciar un nuevo recorte de tasas, dejando la de referencia en unrango que oscila entre el 3,5 % y el 3,75 %.